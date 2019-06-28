Kurtuluşa özel helva dağıtıldı

İzmit’in 28 Haziran 1921 yılında düşman işgalinden kurtuluşunun 98’inci yıl etkinlikleri sabah saatlerinde Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başladı. Programın ardından İzmit protokolü Namazgah Şehitliği’ni ziyaret ederek burada dua ederek şehit mezarlarına karanfil bıraktı. İzmit’in kurtuluşunda ve ülkemiz için canını veren şehitler için tüm İzmit’te merkezi sistemden mevlit okutulurken kentin birçok noktasında bulunan camilerde helva dağıtıldı.



YOĞUN KATILIM

Ardından saat 15.00’de İzmit Kaymakamlığı ve İzmit Belediyesi ortaklığında İzmit Belediyesi önünde anma programı düzenlendi. Program İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Biz İzmit’iz Platformu Başkanı Hüseyin Erol, İKM Başkanı Murat Öztürk ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

VATANDAŞA HELVA DAĞITILDI

Programda üniversite Hodri Meydan Grubu hazırladıkları pankartla yer aldı. Ardından Kazım Karabekir Ortaokulu öğrencilerinin performansı vatandaşlar tarafından beğeniyle takip edildi. Sonrasında Nicomedia Halk Dansları Topluluğu Tekirdağ yöresi halk oyunları gösterisini sergiledi. Son olarak İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, belediye önünde helva dağıtımını başlattı. Hazırlanan helvalar tüm vatandaşlara dağıtıldı. Selin BECER