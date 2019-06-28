Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
- Bugün 19:45 TSİ

Solo Türk ekibi izleyenleri büyüledi

28 Haziran İzmit’in kurtuluşunun 98’inci yıl dönümü etkinlikleri dolayısıyla Solo Türk ekibinin gösterisi vatandaşlar tarafından oldukça beğenildi.

mask

İzmit’in 28 Haziran 1921 yılında düşman işgalinden kurtuluşunun 98’inci yıl dönümü etkinlikleri gün boyunca İzmit’te coşkuyla kutlandı. Seka Park’ta devam eden kutlama programında Solo Türk ekibi hava gösteri ise İzmitlileri kendine hayran bıraktı. Öte yandan programda Art Nicomedia film gösterimi ve Art Nicomedia dans gösterimi vatandaşlar tarafından oldukça beğenildi. Seka Park’taki kutlamalara İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP İl Başkanvekili Berna Çetin CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

YARINLARDAN ÇOK UMUTLUYUZ

Programda konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Yunan işgali altında olan İzmit tam 98 yıl önce bugün kurtuluşuna kavuştu. Yarınlardan çok umutluyuz. Çünkü biz Mustafa Kemallerin, İsmet İnönülerin, Kara Fatmaların, Yahya Kaptanların, bu vatanı kanları pahasına bizlere armağan eden aziz şehitlerimizin torunlarıyız. Biliyorum ki her birimizin büyük dedeleri Milli Mücadele yıllarında, bu kutsal vatanın düşman çizmeleri altında ezilmesine gönlü razı olmadı” dedi.

VATAN KOLAY EMANET EDİLMEDİ

Hürriyet, “Bizler bugün burada kurtuluşumuzu kutlayabiliyorsak, yan yana durup birliğimizden kuvvet doğurabiliyorsak, sadece İzmit’te değil, vatanın dört bir köşesinde canını veren dedelerimiz sayesindedir. İşte bu yüzden 28 Haziran bizim için canlarını hiçe sayanları onurlandırma günüdür. Geçmişine sahip çıkmayan geleceğine de sahip çıkamaz. Bu vatan da bize kolay emanet edilmedi” diye konuştu. Selin BECER

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(3)
03

Deniz - Biz de korktuk hakkaten umariz ulkenin dusmanlari da korkmustur

Yanıtla . 0Beğen 28 Haziran 20:47
02

Yeter - Tebrikler tek haber yapan sizsiniz veya çok hızlısınız :)

Yanıtla . 0Beğen 28 Haziran 20:24
01

Rambo - onlar gökleri titreten dosta güven düşmana korku salan kahraman cengaverler askerimizle polisimizle her zaman gurur duyuyoruz duymayada devam edeceğiz

Yanıtla . 0Beğen 28 Haziran 20:16
Diğer 1 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

İstanbul'daki kadın cinayeti şüphelisi, Kocaeli'de intihar etti mask
İstanbul'daki kadın cinayeti şüphelisi, Kocaeli'de intihar etti
Solo Türk ekibi izleyenleri büyüledi mask
Solo Türk ekibi izleyenleri büyüledi
Kurtuluşa özel helva dağıtıldı mask
Kurtuluşa özel helva dağıtıldı
İzmit’in bayramı kutlu olsun mask
İzmit’in bayramı kutlu olsun
Feci kazada hayatını kaybeden anne ve kızı son yolculuğuna uğurlandı mask
Feci kazada hayatını kaybeden anne ve kızı son yolculuğuna uğurlandı
Ballıkayalar Tabiat Parkı doğa tutkunlarının vazgeçilmez adresi oldu mask
Ballıkayalar Tabiat Parkı doğa tutkunlarının vazgeçilmez adresi oldu

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL