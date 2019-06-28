Solo Türk ekibi izleyenleri büyüledi

İzmit’in 28 Haziran 1921 yılında düşman işgalinden kurtuluşunun 98’inci yıl dönümü etkinlikleri gün boyunca İzmit’te coşkuyla kutlandı. Seka Park’ta devam eden kutlama programında Solo Türk ekibi hava gösteri ise İzmitlileri kendine hayran bıraktı. Öte yandan programda Art Nicomedia film gösterimi ve Art Nicomedia dans gösterimi vatandaşlar tarafından oldukça beğenildi. Seka Park’taki kutlamalara İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP İl Başkanvekili Berna Çetin CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

YARINLARDAN ÇOK UMUTLUYUZ

Programda konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Yunan işgali altında olan İzmit tam 98 yıl önce bugün kurtuluşuna kavuştu. Yarınlardan çok umutluyuz. Çünkü biz Mustafa Kemallerin, İsmet İnönülerin, Kara Fatmaların, Yahya Kaptanların, bu vatanı kanları pahasına bizlere armağan eden aziz şehitlerimizin torunlarıyız. Biliyorum ki her birimizin büyük dedeleri Milli Mücadele yıllarında, bu kutsal vatanın düşman çizmeleri altında ezilmesine gönlü razı olmadı” dedi.

VATAN KOLAY EMANET EDİLMEDİ

Hürriyet, “Bizler bugün burada kurtuluşumuzu kutlayabiliyorsak, yan yana durup birliğimizden kuvvet doğurabiliyorsak, sadece İzmit’te değil, vatanın dört bir köşesinde canını veren dedelerimiz sayesindedir. İşte bu yüzden 28 Haziran bizim için canlarını hiçe sayanları onurlandırma günüdür. Geçmişine sahip çıkmayan geleceğine de sahip çıkamaz. Bu vatan da bize kolay emanet edilmedi” diye konuştu. Selin BECER