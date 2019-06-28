İstanbul Sancaktepe'de saat 16.30 sıralarında Şile istikametine giden 34 ST 0352 plakalı otomobilin sürücüsü H.O., yanındaki kadını henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmada öldürüp kaçtı. Kocaeli istikametine gelen araç, Körfez ilçesi TEM Otoyolu'nda polis tarafından takibe alındı. Takip edildiğini anlayan şüpheli, yaşanan kovalamacının ardından Kartepe ilçesinde TEM Otoyolu'ndan çıkarak ara sokaklara girerek, izini kaybettirmeye çalıştı. Kartepe Ata Evler Mahallesi'nde çıkmaz sokağa giren zanlı, yakalanacağını anlayınca pompalı tüfekle başına ateş ederek, yaşamına son verdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
ÖLENLERİN KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ
İntihar eden kişinin Harun Oğan olduğu öğrenilirken, vurduğu kadının da eşi Derya Oğan olduğu belirtildi. Olay yerinde savcı ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında Harun Oğan'ın cesedi Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.
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Yorumlar
(1 )
Deniz - Ofkelenince ayaktaysaniz oturun oturuyorsaniz uzanin mumkunse yer degistirin 20 derin nefes alin. Ofke ile yapilanlar geri alinamiyor.
Bir de kotu bir sey yaptiysaniz durun ve hic bir sey yapmayin. Daha kotuye gitmesin
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