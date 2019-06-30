İzmit’in kurtuluşu daha güzel kutlanamazdı!

NEFES KESTİLER

Tarih yaprakları 28 Haziran 1921’i gösterdiğinde İzmit sınırları Yunan’ı defetmiş ve Milli bir zafer elde edilmişti. Aradan tam 98 yıl geçti ve İzmit’in kurtuluşu bir kez daha büyük bir coşku ile kutlandı. Gerçekleşen etkinliklerden birisi de İzmit Buz Sarayı’nda gerçekleşti. Anlamsız yere yıkılan İsmetpaşa Stadı yanındaki tesisteki gösteriler nefes kesti, gerçekleşen figürlerle ortaya çıkan manzara muazzamdı

BURAK DEMİRBOĞA ÇOK FORMDA

İzmit’in Dünya seviyesinde yıldızı, Milli buz patenci Burak Demirboğa da buz üzerinde hünerlerini gösterirken, formda olduğunu ortaya koydu. Öte yandan Burak ile abisi Ali’nin birlikte ortaya koyduğu gösteri ilginç anların yaşanmasına neden olurken, kahkahaları da beraberinde getirdi. Aynı zamanda sezonu da kapatan buzun melekleri adeta şov yaparken, Milli takımın da antrenörü olan Rana Belkıs Göçmen ile Hasan Akman ve Giray Şenol gösterileri gururla takip ettiler.

ONUR KONUĞU ÖMER KALKAN’DI

5 yaş ve yukarısındaki kursiyerlerde küçük yaşlarına rağmen çok zor hareketleri başarı ile yerine getirirken, veliler ve buz severlerin alkışını aldı. Yaklaşık 1 saat süren şovlarının onur konuğu Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Daire Başkanı Ömer Kalkan’dı. Kalkan ilimize gelerek hem İzmit’in kurtuluşu kutladı hem de tesisler hakkında bilgi aldı.

GÖSTERİLERE İLGİ YOĞUNDU

Öte yandan Kocaeli Gençlik ve Spor Şube Müdürü ve Türkiye Buz Pateni Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Engin Yaşar, Türkiye Buz Pateni Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ata Yetişken, Buz Pateni İl Temsilcisi Vedat Tortumluoğlu, 7 yıl sonra Gençlik ve Spor Kulübü Erkek Buz Pateni takımını 1. Lig’e çıkaran Eray Atalı, Skupi takımı antrenörü ve Milli Buz Pateni sporcusu İbrahim Karaduman ile sporcu velileri etkinliği yerinde takip ettiler.

GÖÇMEN: VERDİĞİMİZ SÖZÜ TUTTUK

İlimizin gururu, Milli takımımızın da buz pateni antrenörü olan Rana Belkıs Göçmen konuşmasında “İzmitli olmak gerçekten ayrıcalık. Canımız İzmit’imizin kurtuluşu için buza çıktık ve şükürler olsun ki verdiğimiz sözü tuttuk. Sporcularımız verdiğimiz görevleri en iyi şekilde yerine getirdi ve bizlere de sezonu kapatırken moral verdi. İzmit’in kurtuluşunu yürekten kutluyor, bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum” dedi. Ahmet AKAY - ÖZEL