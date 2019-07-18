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Günay, gözyaşları içinde toprağa verildi

Gebze'de hareket halindeki halk otobüsünün açık olan kapısından düşerek, hayatını kaybeden Günay Gönülaçar (18) toprağa verildi.

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Gebze'de hareket halindeki halk otobüsünün açık olan kapısından düşerek, hayatını kaybeden Günay Gönülaçar (18) toprağa verildi. Alınan bilgilere göre, Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan otopsi işleminin ardından Günay Gönülaçar'ın cenazesi, Dilovası Orhangazi Mahallesi'nde bulunan evine getirilerek helallik alındı. Cenaze daha sonra aynı mahallede bulunan Çardaktepe Camii'ne götürüldü. Burada kılınan cenaze namazına babası Aslan Gönülaçar, annesi Gülizar Gönülaçar, okul arkadaşları, öğretmenleri ve vatandaşlar katıldı. Baba Aslan Gönülaçar cenazede güçlükle ayakta durabildi. Kızının tabutu başında gözyaşı döken Aslan Gönülaçar, "Kuş gibi evden çıktı kızım, kuş gibi uçtu gitti, kuş gibi can verdi" diye ağıt yaktı. Günay Gönülaçar'ın tabutuna, okul arkadaşları tarafından bu yıl mezun olduğu Dilovası Yahya Kaptan Anadolu Lisesi'nin mezuniyet cübbesi konuldu. Kılınan cenaze namazının ardından Günay Gönülaçar'ın cenazesi Orhangazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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