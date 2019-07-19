Haber: Erdem ÖVÜÇ Fotoğraf: Ahmet AKAY

Kocaelispor ilk hazırlık maçında Avrupa'nın Yıldızları takımı ile karşılaştı.

DAKİKALAR:

0' Maç başladı.

GOL!

6' Kocaelispor atak yönü sol kanattan köşe vuruşu kullandı. Yıldıray’ın ortasında Mervan kafa ile vurdu ve yerden seken top sağdan ağlarla buluştu.

GOL!

13' Kocaelispor ikinci gole yaklaştı. Erkan savunma arkasına sarktı ve kaleci Kasaila’yı karşısında gördü. Erkan’dan önce Kasaila topa hakim oldu.

18' Kocaelispor farkı 2’ye çıkardı. Orta sahada Yıldıray’a yapılan faulün ardından Yeşil Siyahlılar serbest vuruş kazandı. Topun gerisine geçen Melih Süleyman iyi bir noktaya topa gönderdi. İlk golün sahibi Mervan Yusuf Yiğit, herkesten daha çok yükseldi ve kafa vuruşu ile topu ağlara göndererek kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. (2-0)

33' Kocaelispor 3. gole çok yaklaştı. Rakip savunmanın hatası sonrasında Melih Süleyman kaleciyi karşısında gördü. Bu oyuncunun sol ayağı ile çektiği şutu Kasaila son anda çıkardı.

45+' İlk yarı sona erdi.

46' İkinci yarı başladı.

GOL!

57' Kocaelispor 3. golü buldu. Sağ kanattan yapılan ortada kale ağzında topla buluşan Ercan’ın kafa vuruşu filelerle buluştu. (3-0)

59' Savunma arkasına sarkan Ercan kaleci ile karşı karşıya kaldı ancak mutlak golü kaçırdı.

GOL!

85' Kocaelispor’da oyuna sonradan giren gençlerden Ahmet, rakip kalecinin hatasını iyi değerlendirdi ve topu kazandıktan sonra boş kaleye yuvarladı.

90' Maç sona erdi.

KOCAELİSPOR- AVRUPA’NIN YILDIZLARI

SAHA: Kartepe 5 No’lu

HAKEMLER: Ümit Aslan, İbrahim Tokmak, Gökhan Bitnen

KOCAELİSPOR

Doğukan Kaya

Ahmet Hakan Tetik

Abdullah Berk Karadağ

Kerem Yıldırım

Bedirhan Alkan

Erol Zöngür

Erkan Gültepe

Melih Süleyman

Yıldıray Berber

Mervan Yusuf Yiğit

Doğan Gürbüz

AVRUPA’NIN YILDIZLARI

Oğuz Karpuz

Ebubekir Doğanay

Kaan Tuncer

Semih Menteşe

Hasan Terzi

Kerem Kurşun

Alperen Kadero

Feyman İsmaili

Barış Ersoylu

Samm Yıldız

Ahmet Aydoğan

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KOCAELİSPOR 2. YARI KADROSU

Ercan

Emircan

Yiğit

Mert

Oktay

Sertan

Eren

Buğra (Ahmet)

Furkan (Eren)

Berke

K. Ercan