Haber: Erdem ÖVÜÇ Fotoğraf: Ahmet AKAY
Kocaelispor ilk hazırlık maçında Avrupa'nın Yıldızları takımı ile karşılaştı.
DAKİKALAR:
0' Maç başladı.
GOL!
6' Kocaelispor atak yönü sol kanattan köşe vuruşu kullandı. Yıldıray’ın ortasında Mervan kafa ile vurdu ve yerden seken top sağdan ağlarla buluştu.
GOL!
13' Kocaelispor ikinci gole yaklaştı. Erkan savunma arkasına sarktı ve kaleci Kasaila’yı karşısında gördü. Erkan’dan önce Kasaila topa hakim oldu.
18' Kocaelispor farkı 2’ye çıkardı. Orta sahada Yıldıray’a yapılan faulün ardından Yeşil Siyahlılar serbest vuruş kazandı. Topun gerisine geçen Melih Süleyman iyi bir noktaya topa gönderdi. İlk golün sahibi Mervan Yusuf Yiğit, herkesten daha çok yükseldi ve kafa vuruşu ile topu ağlara göndererek kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. (2-0)
33' Kocaelispor 3. gole çok yaklaştı. Rakip savunmanın hatası sonrasında Melih Süleyman kaleciyi karşısında gördü. Bu oyuncunun sol ayağı ile çektiği şutu Kasaila son anda çıkardı.
45+' İlk yarı sona erdi.
46' İkinci yarı başladı.
GOL!
57' Kocaelispor 3. golü buldu. Sağ kanattan yapılan ortada kale ağzında topla buluşan Ercan’ın kafa vuruşu filelerle buluştu. (3-0)
59' Savunma arkasına sarkan Ercan kaleci ile karşı karşıya kaldı ancak mutlak golü kaçırdı.
GOL!
85' Kocaelispor’da oyuna sonradan giren gençlerden Ahmet, rakip kalecinin hatasını iyi değerlendirdi ve topu kazandıktan sonra boş kaleye yuvarladı.
90' Maç sona erdi.
KOCAELİSPOR-AVRUPA’NIN YILDIZLARI
SAHA: Kartepe 5 No’lu
HAKEMLER: Ümit Aslan, İbrahim Tokmak, Gökhan Bitnen
KOCAELİSPOR
Doğukan Kaya
Ahmet Hakan Tetik
Abdullah Berk Karadağ
Kerem Yıldırım
Bedirhan Alkan
Erol Zöngür
Erkan Gültepe
Melih Süleyman
Yıldıray Berber
Mervan Yusuf Yiğit
Doğan Gürbüz
AVRUPA’NIN YILDIZLARI
Oğuz Karpuz
Ebubekir Doğanay
Kaan Tuncer
Semih Menteşe
Hasan Terzi
Kerem Kurşun
Alperen Kadero
Feyman İsmaili
Barış Ersoylu
Samm Yıldız
Ahmet Aydoğan
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KOCAELİSPOR 2. YARI KADROSU
Ercan
Emircan
Yiğit
Mert
Oktay
Sertan
Eren
Buğra (Ahmet)
Furkan (Eren)
Berke
K. Ercan
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz