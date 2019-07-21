Uzlaşma olmazsa direniş olur!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin tramvay hattı (Akçaray) ikinci etap projesi için alternatif güzergahlardan biri olarak düşünülen Yahya Kaptan’da günler öncesinden eylem başlatan bölge sakinleri, “Kahvaltını, termosunu kap gel” sloganıyla ağaçların altında piknik düzenledi. Yahya Kaptan Hepimizin Platformu öncülüğünde düzenlenen piknik organizasyonuna Büyükşehir Belediyesi CHP’li Meclis Üyesi Ünal Özmural, CHP İl Yöneticisi Naim Keskin, İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, Mahalle Muhtarı Ahmet Mirzaoğlu ve çok sayıda vatandaş destek verdi. Yahya Kaptan Yürüyüş Yolu, Symbol AVM karşısında yapılan piknikte mahalle sakinleri 500’e yakın ağacın kesilmemesi için farkındalık yarattı.

TRAMVAYA KARŞI DEĞİLİZ

Mahalle sakinleri adına konuşan Umut Buyruk, “Bu sadece Yahya kaptan ve tramvay meselesi değil. Bu bir direniş de değil. Bu elimizde çok az kalan yeşil alanlarımızın, çocukların oyun oynadığı alanları korumaya yönelik bir oluşum. Olay tramvay ismi adı altında kökleniyor, doğrudur. Tramvayın etkilerinin kestirilmediğini İzmit halkı gördü. Yahya Kaptan halkı olarak biz tramvaya karşı değiliz. Burada yapılacak projenin yaşam alanlarımıza nasıl etki ettiği önemli” diye konuştu.

500 AĞACIN KESİLMESİ SÖZ KONUSU

Genç orman diye adlandırdığımız yeşil alandayız ve tramvay güzergahının olası alternatiflerinden biri bu alandan geçiyor diyen Buyruk, “Biz buna karşıyız. Diğer alternatiflerin teknik problemleri var. Yakın zamanda bunları belediyeyle görüşeceğiz. Bu sorun Yahya Kaptan’ın değil aynı zamanda Köseköy’ün, Uzuntarla’nın ve İzmit’in problemi. Buraya sadece Yahya Kaptan halkı gelmiyor. 1-2 kmlik yolda ağaçlar var. Projenin uygulanması için 500 ağacın kesilmesi söz konusu” şeklinde konuştu.

TRAMVAYIN GÜZERGAHINA KARŞIYIZ

Proje alanına yönelik zemin etütleri ve çalışmaların yapıldığını dile getiren Buyruk, “Ağaçlar işaretlendi. Yoldan buraya kadar 50-60 metrelik alanın yok olması söz konusu. Biz, az da olsa yaşam konforumuzu idare etmek için alanın kalmasını istiyoruz. Büyükşehir ve İzmit Belediyesi bisikletler adına ciddi yatırımlar yaptı. Mahallemizde bu imkanları kullanan insanlar var. Bu konu bisiklet kullananlar, koşu yapanları, oyun oynayan çocukların hepsini ilgilendiriyor. Tramvayın bu yürüyüş yolundan geçmesine karşıyız” dedi.

UZLAŞMA OLMAZSA DİRENİŞ OLUR

Güzergahın, Kocaeli üzerinde yapılan hiç bir ağaca zarar vermeden yapılmasını istiyoruz diyen Buyruk, “Büyükşehirde Ulaşım Daire Müdürlüğü ile görüştüğümüzde, tramvayın dönüş yarı çap diye tabir ettikleri alanın uzunluğu varmış. Keskin dönüşler olduğu için yarı çap probleminden kaynaklı sorun oluyormuş. Bu da diğer güzergahlar için sıkıntıymış. Diğer güzergah ile ilgili teknik sıkıntılar bunlar. Şuan için direniş yok ancak, uzlaşma sağlanamazsa direniş olur” ifadelerini kullandı.

BÜYÜKŞEHİR PLANSIZ ÇALIŞMA YAPIYOR

Buyruk’un ardından konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi CHP’li Meclis Üyesi Ünal Özmural, “Yahya Kaptan İzmit’in bir markası. Planlanması çok düzgün yapılmış bir alan. Yahya Kapatan’ı ön plana çıkartan özelliklerden biri yeşil alanın fazla olması. Büyükşehir’in yaptığı en büyük hata, uzun süreli planlamaları yapamaması. Bugün hala 3 tane güzergah planının tartışılıyor olması Büyükşehir’in plansız bir çalışma yaptığının göstergesidir” şeklinde konuştu.

YAHYA KAPTAN’IN İSTEMEDİĞİ PROJE YAPILAMAZ

Yahya Kaptan’ın istemediği hiç bir proje hayata geçirilemez diyen Özmural, “Biz de mecliste konunun takipçisi olacağız. Yahya Kaptan halkı tramvaya karşı değil. Güzergahla ilgili sıkıntılar var. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a sesleniyorum. Güzergah yaşam alanlarına dokunacak şekilde olmamalı. Yahya Kaptan gerekli mücadeleyi verecektir” açıklamalarında bulundu.

YEŞİL ALAN KATLEDİLMEMELİ

Yahya Kaptan Mahallesi Muhtarı Ahmet Mirzaoğlu, “Akıl ve vicdanla izah edilemeyecek bir güzergah söz konusu. Muhtarlık olarak konunun takipçisiyiz. Başkandan randevu talep ettik. Kendisine bu konuda bilgi vereceğim. Bu yeşil alan katledilmemeli” diye konuştu. Mahalle sakinlerinden Gökhan Dağdelen, “Ağaçlar kesilmesin diye desteğe geldik. Tramvayın güzergahı değiştirilsin. Çocukların oyun alanları bozulmasın. İyi şeyler için buraya geldik. Sesimizi duyurmak istiyoruz. Barışçıl yollardan taleplerimizi ilgililere iletmek istiyoruz” dedi.

BU BİR ÇEVRE KATLİAMIDIR

Mahalle sakinlerinden Nuriye Kazaner ise, “Ülkemizin neresinde olursa olsun ben bu durumu çevre katliamı ve çevre cinayeti olarak adlandırıyorum. Bu ağaçlar kaç yılda bu boya geldi acaba yetkililer bnu düşündü mü? Biz Yahya kaptan sakinleri ve İzmit’teki duyarlı vatandaşlar olarak sonucu nereye varırsa varsın bu ağaçları kesinlikle kestirmeyeceğiz. Bu kadar boş alanlar varken bu ağaçlık alanları mı keşfettiler? Bu projeyi hazırlayan kişininduyarlılığından endişe ediyorum” dedi. Selin BECER