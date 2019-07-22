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Kurbanlık hizmetinde "ELİT Besicilik" dönemi

İzmit’te 1993 yılından bu yana yerli üretim yapan Elit Besicilik, Kurban Bayramına hazır. Merkeze yalnızca 15 km mesafede bulunan çiftlikte, 50 kasap hizmet verecek.

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Elit Besicilik, İzmit’in yemyeşil doğasıyla kaplı Orhaniye Köyünde bulunuyor. Kandıra yolu üzeri ve İzmit’in merkezine yalnızca 15 km mesafedeki Elit Besicilik, bu yıl canlı baskül ağırlığı 300 ile 800 kg arası olan kurbanlık hayvanları bin 500 TL’den başlayan hisse oranlarıyla satışa sundu. Kurbanlık etin baskül kilogramı 20 TL’ye kadar indi. Tarım Bakanlığından onaylı, modern mezbahanesinde randevulu sisteme göre hizmet veren Elit Besicilik’te, kurbanlık etler 1 saat içinde mutfağa girecek şekilde hazırlanmış, kokusuz, hijyenik paketlerinde hisse sahibine teslim edilecek. Kurban Bayramında 50 kasap görev yapacak.

AİLE ORTAMI SICAKLIĞINDA

Kurban Bayramı’na yaklaşık 3 hafta kala satışların devam ettiği Elit Besicilik, 300 hayvan kapasiteli özel ahırlara, geniş ağıla ve sosyal tesislere sahip. Yerli üretim hayvanların yetiştirildiği Elit Besicilik’te aynı zamanda yerli yem kullanılıyor. Elit Besicilikte, İslami vecibelerin tam anlamıyla yerine getirilmesi amacıyla kurban kesimi dualar eşliğinde ve isteğe bağlı olarak hisse sahiplerinin yanında yapılıyor. Doğa içindeki Elit Besicilik, ailelerin rahatça vakit geçirebileceği bir ortam da sunuyor.

ELİT BESİCİLİK

Adres: İzmit Orhaniye Köyü (Merkeze 15 km)

Hisse satışı ve bilgi için tel:

0 (535) 823 78 90
0 (532) 509 49 82

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