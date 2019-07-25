SEPAŞ “Sokağın Enerjisi” ödülleri sahiplerini buldu

Hayatın her alanına ışık tutmak için yola çıkan SEPAŞ Enerji’nin düzenlediği “Sokağın Enerjisi” temalı fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere dün Sapaca Güral Otel’de gerçekleşen gala yemeğinde ödülleri verildi. Birinciye 5 bin TL, ikinciye 3 bin TL üçüncüye ise bin 500 TL para ödülü takdim edildi. Ayrıca kazanan ilk üç kişi Eylül ayında Gaziantep’e giderek ünlü fotoğrafçı Mustafa Seven’den fotoğraf sanatının inceliklerini öğrenme fırsatı yakalayacak. Yarışmaya gönderilen fotoğraflar arasından seçilenler Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu’da sergilenecek.

BU SENE TEMAMIZI DEĞİŞTİRDİK

Ödül törenine SEPAŞ Genel Müdürü Çağrı Poyraz, fotoğrafçı Mustafa Seven, Kocaeli Gazeteciler Cemiyet Başkanı Cemal Kaplan, Sakarya Gazeteciler Cemiyet Başkanı Sezai Matur, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu temsilcileri gazeteciler katıldı. Programda konuşan Genel Müdür Çağrı Poyraz, “Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu’da faaliyet gösteriyoruz. Bu sene temamızı değiştirdik. “Sokağın Enerjisi” yaptık. Sokağın enerjisini yansıtan fotoğrafları jüri üyeleri seçti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. Ardından söz alan fotoğraf yarışması jüri başkanı Mustafa Seven, yarışmanın seneye de heyecan ve şevkle devam etme temennisinde bulundu. Selin BECER

Ödül alanlar şöyle:

Birinci Berna İkiz

İkinci İsa Cıda

Üçüncü İhsan Korkut