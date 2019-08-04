Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
- Bugün 10:05 TSİ

Dünyanın sonu geliyor! Devasa buz örtüsüyle kaplı Grönland bile eridi

Tüm dünyayı etkileyen yüksek sıcaklık rekoru Grönland'ı bile etkiledi. Devasa buzullarla kaplı Grönland'da 197 milyar ton buz eridi.

mask

Dünyanın en büyük adası, Atlantik ve Arktik okyanusları arasındaki yarı özerk bir Danimarka bölgesi olan Grönland, yüzeyinin yüzde 82'sini buzla kaplı, Kuzey yarımkürenin en fazla buzdağı üreten buzulunun bulunduğu yer idi..

80 milyon olimpik havuzu dolduracak buz eridi

Danimarka kutup araştırma ekibinden Ruth Mottram'ın yaptığı açıklamaya göre; Grönland'da sadece 31 Temmuz'da 10 milyar ton buz, temmuz ayında ise toplam 197 milyar ton buz (yaklaşık 80 milyon olimpik yüzme havuzunu kaplayacak kadar buz) eridi.

4 aydır erimeye devam ediyor!

Danimarka Meteoroloji Enstitüsünden Ruth Mottram, yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle dört aydır Grönland'daki buzların hızlı şekilde erimeye devam ettiğini belirtti.

Mottram, Grönland'daki ılık havanın en az birkaç gün daha sürmesinin beklendiğini söyledi.

Ohio Üniversitesinden bilim adamlarının ocak ayında yayımladığı araştırma, Grönland'ın dev buz dağlarına rastlanmayan güneybatı bölgesinde 2003-2013 yıllarında yüzey kütlesinde büyük kayıp yaşandığını, 2013'te erimenin 2003'e göre 4 katına çıktığını ortaya koymuştu.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Dünyanın sonu geliyor! Devasa buz örtüsüyle kaplı Grönland bile eridi mask
Dünyanın sonu geliyor! Devasa buz örtüsüyle kaplı Grönland bile eridi
Lüks jip otomobile çarptı 1 ölü 3 yaralı mask
Lüks jip otomobile çarptı 1 ölü 3 yaralı
Kurbanlık hizmetinde "ELİT Besicilik" dönemi mask
Kurbanlık hizmetinde "ELİT Besicilik" dönemi
Bakır telden sanat eserleri üretiyor mask
Bakır telden sanat eserleri üretiyor
Hobi olarak başladığı resimde Almanya'da sergi açacak mask
Hobi olarak başladığı resimde Almanya'da sergi açacak
SEPAŞ “Sokağın Enerjisi” ödülleri sahiplerini buldu mask
SEPAŞ “Sokağın Enerjisi” ödülleri sahiplerini buldu

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL