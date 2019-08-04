Dünyanın sonu geliyor! Devasa buz örtüsüyle kaplı Grönland bile eridi

Dünyanın en büyük adası, Atlantik ve Arktik okyanusları arasındaki yarı özerk bir Danimarka bölgesi olan Grönland, yüzeyinin yüzde 82'sini buzla kaplı, Kuzey yarımkürenin en fazla buzdağı üreten buzulunun bulunduğu yer idi..

80 milyon olimpik havuzu dolduracak buz eridi

Danimarka kutup araştırma ekibinden Ruth Mottram'ın yaptığı açıklamaya göre; Grönland'da sadece 31 Temmuz'da 10 milyar ton buz, temmuz ayında ise toplam 197 milyar ton buz (yaklaşık 80 milyon olimpik yüzme havuzunu kaplayacak kadar buz) eridi.