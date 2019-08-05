Örnek muhtar, kısa sürede önemli işler başardı

Türkiye’nin tek engelli muhtarı olan ve çalışkanlığıyla parmak ısırtan Gölcük İrşadiye Köyü Muhtarı Mehmet Kamış, yaptıklarıyla takdir topluyor. 30 Mart Yerel Seçimleri’nde göreve seçilmesi sonrasında bir an bile boş durmayan ve köyünde ne sorun varsa çözmek için canla başla çalışan Kamış kısa sürede önemli işler başardı.



YAPTIKLARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Geçen süre zarfında yaptıklarıyla alakalı açıklamalarda bulunan Kamış şunları söyledi:

“Köyümüzün camisi bizim için çok önemli. Camimizin içini ve dış cephesini yeniledik. Bunun yanında da cami meydanımızda yeni bir düzenleme gerçekleştirdik. Gölcük Belediyesi Erikli Tepe Tabiat Parkı’na giden yolda çeşmeler yaptık. Mezarlık içindeki abdesthanenin çatı onarımı, evler arasında kalan parke yollar, 4 bin 500 metre uzunluğunda su boruları değiştirildi, ana ve ara yollardaki çukurlar giderildi, köy meydanına yeterince büyüklükte fırın inşa edildi, içme suyu hatları yenilendi, engelli vatandaşların evlerinin önleri stabilize malzeme ile çamur olması engellendi ayrıca da parke yapılması gereken yerler yapıldı, Yukarı İrşadiye’ye abdesthane, Gürel, Yeni ve Dursunoğlu ailelerinin evlerine mazgal ve kroger boru işi, mezarlık kapılarının tamiri ve temizliği, cami avlusuna masa, sandalye temini, aracı olmayan hasta köylülerin, hastaneye gidip gelmelerinde kolaylıklar sağlandı. Bunlar seçimden günümüze geçen sürede yaptıklarımızın bir kısmı” dedi.

BÜYÜKAKIN’A VE SEZER’E TEŞEKKÜR ETTİ

Kamış ayrıca, “Ben bu hizmetleri gerçekleştirmemizde ilk günden bu yana bize destek veren, her zaman yanımızda olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç.Dr.Tahir Büyükakın ve Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer başta olmak üzere, çalışanlarına, köy halkımıza ve azalarıma çok teşekkür ederim. İnşallah köyümüz Kocaeli’de parmakla gösterilen örnek köyler arasına girecek” diyerek açıklamasını noktaladı.