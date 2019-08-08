Kocaeli Fuarı Yaz Konserleri kapsamında Ferhat Göçer sahne aldı. Konser sırasında İzmit’te büyüdüğü yılları ve gençlik hatıralarını anlatan Ferhat Göçer, sevilen şarkılarıyla hayranlarına güzel bir gece yaşattı. Ferhat Göçer’in ‘Yıllarım Gitti’, ‘Unutmuş Çoktan’ ve ‘Ayrılsak Ölürüz Biz’ gibi çok sevilen şarkılarına binlerce kişi eşlik etti. Ferhat Göçer şarkılarını seslendirirken alanı dolduran binlerce kişi cep telefonlarının ışıklarını yakarak eşlik edince muhteşem bir görüntü ortaya çıktı.
Bugün 09:11 TSİ
Ferhat Göçer'e, İzmit'te binlerce kişilik koro eşlik etti
İzmit'te, Kocaeli Fuarı 52. Yaz Konserleri kapsamında sahne alan Ferhat Göçer, şarkılarıyla sevenlerine güzel bir gece yaşatırken, binlerce kişi şarkılarına eşlik etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz