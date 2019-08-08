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İzmit sokaklarında 50’ler esintisi

İzmit Tarih Koridoru Derneği dün akşam Kapanca Sokak Seyir Tepesinde öyle bir organizasyon düzenledi ki herkesi mest ette. ‘Nostalji Akşamları’ olarak tanımlanan ve ilki yapılan organizasyonda  50’li yıllar canlandırıldı. 1957 Plymouth Belvedere ve ona eşlik eden şahane nostaljik araçlara binip, 50’li yıllara uygun kıyafetlerle bezenen hanımlar önce İzmit sokaklarında şehir turu attı. Ardından Seyir tepesinde onları bekleyen İzmitlileri selamladı.

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Tarih Koridoru Derneği’nin düzenlediği etkinliğe Kocaeli Vali Yardımcısı Ekrem Erdoğan,  İl Ticaret Müdürü Veysi Uzunkaya, Kocaeli Valiliği Kültür ve Turizm Uzmanı Adnan Zamburkan, İzmit Belediyesi Eski Başkan Yardımcısı Güray Oruç ve çok sayıda İzmitli esnaf ve vatandaş katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Tarih Koridoru Derneği Başkanı Nuket Özcan, şunları söyledi:

"Bazen bir koku, bazen bir ses, bazen bir tat, bir duygu tutar sizi ve maziye taşır. Kendinizi bir anda ıhlamur ağacının altına uzanmış, yıldızları sayarken bulursunuz. Bu gece öyle bir akşam. Maziye duyduğumuz saygı, geçmiş  zaman mekanlarının bize selam duruşu, geçmişin bayram anıları, hepsi bir film şeridi gibi gözünüzün önünde canlanıverecek bu akşam. 10 ay önce başladığımız yolculuğumuzda, canımızın yandığı, hatta yakıldığı, kalbimizin kırıldığı, heyecanımızın anlaşılamadığı, bir ürkekliğin üzerimizde kol gezdiği zamanlar oldu. Şimdi maziden gelen sevgimizi, adabımızı geleceğe taşıyacak, inanmışlığımız var. Pırıl pırıl atan kalbimiz ile her şeyin bilincindeyiz. Zihnimizin bir köşesinde, bir masalı muhafaza ettik, şimdi o masalı temize geçiyoruz. Bunu da sadece masalın sahibi olan bizler yapabiliriz. Üstlendiğimiz vazife çok mühim, bu görevi layıkıyla yapmak için elimizden geleni yapacağız"

Tarihi Çarşı Esnafları 50’li dönem kıyafetleriyle geceye damga vurdu

Birbirinden şık şapkalar, eldivenler, uçuşan eteklerle bezenen İzmitli konukları karşılayan İzmit Tarihi Çarşı Esnafları da misafirlerine layık bir konseptle karşıladı.  Esnaf hanımlar, Emine Olgüntürk, Letafet Serçetin, Gaye Soyay, Pelin Yavalar, İlknur İşkodra, Gülşen Koca, Kamuran Özben, Fehime Akar, Pınar Öner, Emine Uyar  birer cümle ile ; Tarih Koridoru Derneğinde yeniden İzmitlilik bilinci uyandırmak için büyük bir emek ve çaba gösterildiğini ve bu oluşumun içinde olmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdiler.  Kocaeli Vali Yardımcısı Ekrem Erdoğan, konuşmasında böylesi güzel bir oluşuma bizim destek vermemiz gerekir diye konuşurken, İl Ticaret Müdürü Veysi Uzunkaya; “Tarihimize sahip çıkan ve güzel işlere imza atan hanımların emrindeyim” dedi. Gecede ayrıca protokol mensuplarına 72 yıllık Hikmet Kolonyası hediye edildi.  Ses sanatçısı  Nurşah Aykut, seslendirdiği Türk Sanat Müziği eserleri hep birlikte seslendirildi.

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