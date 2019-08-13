Bebeklere SPA masajı

İlk olarak Amerika’da gördüğü bu tekniği Türkiye’ye getirerek uygulamaya başlayan bebek masaj eğitmeni Gül Barbaros, SPA masajının, bebeklerin hem fiziksel, hem de bilişsel gelişimlerine katkı sağladığını belirtti.

'BOYUN SİMİTLERİYLE YÜZÜYORLAR'

Bebek SPA masajının Avrupa’da ve Asya’da uzun yıllardır 0-10 aylık bebeklere uygulandığını ve Türkiye’de son yıllarda yaygınlaşmaya başladığını belirten Gül Barbaros, "Özel yaptırmış olduğumuz küvetlerde, güvenli boyun simitleriyle bebekler yaklaşık 25 dakika boyunca yüzüyorlar. Buradaki amacımız, bebeklerin kas ve iskelet gelişimine destek olmak. Bebekler suda durmak için bir direnç gösteriyor. Göğüs kafesi suyun altında olduğu için akciğer kapasiteleri de gelişiyor bebeklerin. Esneklikleri artıyor, motor becerileri gelişiyor bebeklerin. Yüzmeden sonra bebek masajı da yapıyoruz. Burada bebeklere yaptığımız masajda bütün ilgi bebeğin üzerinde olduğu için bebekler özgüven kazanıyor ve yine kas ve iskelet gelişimini destekliyoruz" dedi.

'UYKU VE YEMEK DÜZENİNE FAYDA SAĞLIYOR'

Gül Barbaros, bebeklerin suda özgürce hareket edebilmesinin fizyolojik bir öneme sahip olduğunu ifade ederek, "Özellikle gaz ve kolik problemi olan bebekler, suda hareket ettiği zaman bağırsakları çalışıyor ve bu sorunun giderilmesine yardımcı oluyor. Düzenli SPA ile bebeklerin gaz ve kolik problemlerini ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda uyku ve yemek yeme düzeninde de fayda sağlıyor. Bebekler yüzdükleri zaman daha fazla iştahlı oluyorlar ya da çok iştahlı bebek yüzme egzersiziyle biraz daha forma girebiliyor. O anlamda da sağlık açısından destekliyoruz bebeklerimizi" diye konuştu.