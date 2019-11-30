Kocaeli bu günü unutmaz!

İlimizin çınarlarından Kocaelispor'un eski başkanlarından Efe Tur Seyahat firmasının kurucusu Mehmet Sadık Efe, henüz 57 yaşındayken geçirdiği kalp krizinin ardından aramızdan ayrılmıştı. Ölümünün 16. yılı nedeniyle düzenlenen muhteşem anma töreni, Kocaelisporluları bir araya getirdi. Efe’nin eşi Serap hanım, oğlu Mesut Baki Efe, gelini Yasemin hanım, torunları Ela Efe ve Mehmet Eren, Efe’nin anısını yaşattı

ÖNCE MEZARI BAŞINDA ANILDI…

Efe’nin, Kartepe Acısu’daki aile mezarının başındaki anma etkinlikleriyle başlaşan ve gün boyunca süren etkinlikler, tam not aldı. Öğleden sonra Seka Halı Sahasında Kocaelispor U14 ile İzmit Belediyespror U14 takımları 20’şer dakika iki devreli maç yaptı. İzmit Belediyespor maçı 1-1 sona erdi. Saat 15.00’te ise daha önce Kocaelispor formasını giyen eski efsane futbolcular, iki devreli 15 dakika maç yaptı. Sarı yelek giyen Orhan Görsen’in takımı ile yeşil yelek giyen Erhan Altın’ın takımı arasında oynanan karşılaşma 2-2 berabere bitti. Maçı yöneten eski FIFA hakemi ve MHK başkanı Mustafa Çulcu, maç sırasında oyunu durdurarak, elindeki işaret tüpüyle yere kalp içinde Mehmet Sadık Efe’nin ismini yazdı, herkesin gözleri doldu. Maç sonrası iki takım futbolcuları, ev sahibi konumundaki İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaelispor eski başkanı İsmail Kalkandelen, Turan Sarı, İzmit eski belediye ve Kocaelispor başkanlarından Erol Köse, ve Hikmet Erenkaya, sporcuların madalyalarını birlikte verdi. Anma töreni akşam Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisi’ndeki resim sergisiyle sona erdi.

PROTOKOL ANMA TÖRENİNE AKIN ETTİ

Seka Çim Halı sahasında gerçekleştirilen anma töreninde adeta izdiham yaşandı. Anma töreni önce saygı duruşu ile başladı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, maç öncesi bir konuşma yaptı. Kocaelispor'da daha önceki senelerde başkalık yapan Kalkandelen, Köse ve Erenkaya’nın yanı sıra Muammer Çelik ve bir çok Kocaelisporlu eski yönetici ve asbaşkanlık yapan isimler, efsane başkan Mehmet Sadık Efe’nin anma programında yerini aldı. Programı sunan Kocaelispor fanatik taraftarı Mehmet Açık, anma törenine katılan eski Kocaelispor futbolcuları isimlerini tek tek okudu, alkışlar arasında sahaya davet etti. Herkesin tüyleri diken diken oldu. İzmit Belediyesi tarafından tüm misafirlere etli pilav ve irmik helvası ikram edildi. Merhum Mehmet Sadık Efe’nin torunu,13 yaşında Mehmet Eren Efe, dedesinin anma programında yer aldı, kendisini tüm misafirler alkışladı.

ESKİ FUTBOLCULARIN GÖZLERİ DOLDU

Kulüp tarafından adeta unutulup bir kenara bırakılan eski şöhretler, yıllar sonra bir araya gelirken, göz yaşlarını tutamadı. Mehmet Sadık Efe’yi anma etkinleri kapsamında Seka Çim Halı tarihi günlerinden birisini yaşarken, Kocaelispor yöneticisi olduğu yıllarda büyük başarılara imza atan dönemin efsane futbolcuları, gösteri maçı için tek tek sahaya çıktı. Kaleciler Baha ve Rüstem, kaptanlar İbrahim Yazıcıoğlu ve Mahir Danabay’ın yanında Bülent Baturman, Ceyhun Güray, Senad İbriç, Kamil Öztezer, Veli Akbaş, Orhan Görsen, Zeki Kaya, Erhan Altın, Kamuran Akşar, Bülent Gemici, Süha Özkan, Mehmet Özkan, Ali Burul, Bozkurt Uslu, Bülent Gürbey, Sadun Gemici, Barbaros Kırdar, Kaan Dobra, Murat Vatansever, Engin Tuncay, Kemal Türkeş, Müfit Şenkal, Nuri Karlıoğlu ile Güvenç Kurtar sahada eski yöneticilerinin anısına gösteri maçı yaptı.

ORHAN GÖRSEN TAKIMI: 2-ERHAN ALTIN TAKIMI: 2

SAHA: Seka Çim

HAKEM: Mustafa Çulcu *****

ORHAR GÖRSEN TAKIMI A: Bilal Mutlu*** (İzmit BLD Kalecisi U.14), Mustafa Çapanoğlu ***, Veli Akbaş *** Zeki Kaya ***, Orhan Görsen ***, Taner Selim ***, Bülent Gemici ***, Kemal Türker ***, Ali Burul ***, Bülent Gürbey ***

ERHAN ALTIN TAKIMI B: Baha Ün ***, Kamil Öztezer ***, Nuri Karlıoğlu ***, Mehmet Özkul ***, Ceyhun Giray ***, Kamuran Akşar ***, Bozkurt Uslu ***, Erhan Altın ***, Güvenç Kurtar ***, Ahmet Asena ***

GOLLER: Mustafa Çopanoğlu (1), Bülent Gürbey (1)(Orhan Görsen Takımı A), Ceyhun Giray (2)