Makyajsızlığa Alışmanın ve Makyajsız da Güzel Görünmenin 15 Basit Yolu

1. Cildinize bakım yapın.

Bu elbette en önemli kural. Güzel bir cilt makyajı iyi taşımanın yanında makyajsız da harika durur. Günlük cilt bakımınızın yanında haftada bir gün de yoğun bakım uygulayın. Önce bir buhar banyosu, peelingle arınma; ardından güzel bir cilt maskesi ve yoğun nemlendirme. Basit ama etkili olacağından kuşkunuz olmasın.

2. Paranızı bakım ürünlerine ayırın.

Elbette kalitesiz makyaj malzemesi kullanın demiyoruz, ancak çok ucuz alternatifler varken pahalı bir fondöten almak yerine paranızı gerçekten cildiniz için gerekli bakım ürünlerine harcamanız daha yerinde olacaktır.

3. Yavaş yavaş azaltın.

Günlük makyajda 10'dan fazla ürün kullanan biriyseniz, bir anda makyajsız sokağa çıkmanız zor olacaktır. Ürünleri yavaş yavaş azaltın. Örneğin bir gün fondöten ve pudrayı bir arada kullanmak yerine, ikisinden birini seçin. Her gün eyeliner kullanıyorsanız, bir gün kirpik dibinize hafif bir far geçmeyi ya da sadece rimel sürmeyi deneyin.

4. Kaşlarınızı şekillendirin.

Malum, günümüzde hiç makyaj yapmasak bile kaşlarımızı boyamadan duramıyoruz. Bundan vazgeçmek için güzel alınmış, simetrik kaşlara ihtiyaç var. Eğer buna rağmen kaşlar boşluklu ve eşitsiz duruyorsa, kalıcı makyajdan yardım alabilirsiniz.

5. Kalıcı makyajdan destek alın.

"Ee kalıcı makyajın neresi makyajsız görünüm?" dediğinizi duyar gibiyim. Kalıcı makyaj, makyajdan vazgeçmenin iyi bir yolu aslında. Kendi kaş şekliniz bozulmadan yapılan doğal bir işlem, incecik bir eyeliner ya da ipek kirpikler; sizi makyaj yapma zahmetinden kurtarırken iyi hissetmenizi de sağlayacaktır.

6. Kaşlarınızı ve kirpiklerinizi gürleştirin.

Demesi kolay tabii de uygulama kısmı biraz zahmetli. Makyajsızken güzel kaşlar ve kirpikler dikkat çekici olacaktır. Bunun için bıkmadan usanmadan her gün kaş kirpik serumları ve doğal yağlar kullanmak gerekiyor. Sabredip birkaç hafta kullanırsanız, sonucu görmeye başlayacaksınız.

7. İyi uyuyun.

Mor göz altlarından şikayetçiyseniz, iyi uyumaktan başka kalıcı bir çözüm yok. Uyku gözleriniz ve cildiniz için de faydalı elbette. .