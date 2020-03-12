Sabancı’da 4.Sınıflar geleneği sürdürüyor

Yaklaşık 10 gün sürecek olan ve 7 sınıfın katıldığı Sabancı Ortakları ve Çalışanları İlkokulu 4. Sınıflar Arası Futbol Turnuvası başladı. 4. Sınıflar iki grupta lig esasına göre maç yapacak. Kıran kırana geçen maçlar çekişmeliydi. A Grubunda 4-B Sınıfı, 4-C Sınıfı ve 4-E Sınıfı yer alırken, B Grubu’nda 4-A, Sınıfı, 4-D Sınıfı, 4-F Sınıfı ve 4-G Sınıfı mücadele ediyor. 1. Gün maçlarında 4-F ve 4 B Sınıfı rakiplerini yendi. 2.gün maçlarında 4-A ve 4-E sınıfı galibiyet elde ederken, zirve mücadelesine ortak oldu. Maçları veliler ve öğrenciler birlikte heyecanla takip edip, takımlarını centilmence destekledi.
AÇILIŞ MAÇINI 4-F SINIFI FARKLI KAZANDI
Sabancı Ortakları ve Çalışanları İlkokulu 4 Sınıflar açılış maçında, B Grubunda şampiyonluk mücadelesi veren 4-F Sınıfı, başarılı bir oyun sonrasında rakibi 4-G Sınıfı karşısında futbol ve gol şov yapıp, 8-0 kazandı. 4-F Sınıfı takımında kaptan Hasan Kavşut, 6 gol atıp galibiyette etkili isim oldu. Günün ikinci maçında A Grubunda şampiyonluk mücadelesi veren 4-B Sınıfı, zorlanmasına rağmen rakibi 4-C Sınıfını 3-1 yenip, üç puan almayı başarırken, eleme grubuna yükselmeyi garantiledi. 4-B Sınıfının üç golünü Kerem Kuzey attı ve takımının üç puan almasını sağladı.
B GRUBUNDA İKİ TAKIM ELEME GRUBUNA YÜKSELDİ
İkinci gün ilk maçında, B Grubunda zirve mücadelesi veren 4-A Sınıfı, rakibi 4-D Sınıfını 4-0 yenip, üç puan almayı başardı. 4-A Sınıfının gollerini Deniz Kaya ve Ömer Emre Şahin üç gol atıp galibiyette başrolü oynadı. Günün ikinci maçında 4-E Sınıfı zorlanmasına rağmen rakibi 4-C Sınıfını 5-3 yendi ve eleme grubuna yükseldi. 4-C Sınıfı iki yenilgi alıp, şampiyonaya veda etti. 4.Sınıflar finali 20 Mart 2020 cuma günü oynanacak. Maçları Derince Birlikspor Teknik Sorumlusu Şaban Eraslan, alt yapı antrenörü Serkan Garan takip etti.
4-G SINIFI: 0-4-F SINIFI: 8
SALON: Sabancı Ortakları ve Çalışanları İlkokulu
HAKEMLER: Serkan Garan ***, Ali Macit ***
4-G SINIFI: Haydar **, Buğrahan **, Zafer Kaan **, Emre **, Kaan ** (Uğurcan **, Berkay **, Mehmet **, Yusuf **)
4-F SINIFI: Mustafa Recep ***, Hasan Kavşut ****, Batun Sühan ***, Yunus Arda ***, Umut Kaan *** (Yılmaz ***, Birkan ***, Fırat ***, Nurbakayht ***, Hamza ***)
NORMAL SÜRE: 0-4
GOLLER: Yunus Arda (2) ve Hasan Kavşut (6) (4-F Sınıfı)
4-C SINIFI: 1- 4-B SINIFI: 3
SALON: Sabancı Ortakları ve Çalışanları İlkokulu
HAKEMLER: Şaban Eraslan ***, Ali Macit ***
4-C SINIFI: Muhammet **, Burak **, Enes **, Kerim Emin ***, Dersim ** (Ahmet Kemal **, Ömer **, Tuğba Çelebi ***, Yuşa Melih **, İshak Ekrem **)
4-B SINIFI: Bedirhan ***, Kerem Kuzey ****, Emir ***, Yusuf ***, Ömer Aydemir *** (Ömer Faruk ***, Ahmet Ensar **, Orhan **)
NORMAL SÜRE: 1-1
GOLLER: Kerim Emin (4-C Sınıfı), Kerem Kuzey (3) (4-B Sınıfı )
4-A SINIFI: 4-4-D SINIFI: 0
SALON: Sabancı Ortakları ve Çalışanları İlkokulu
HAKEMLER: Serkan Garan ***, Ali Macit ***
4-A SINIFI: Yakup Emir ***, Deniz ***, Ömer Emre ****, Yusuf Bilal ***, Yusuf Miraç *** (Ebubekir ***, Mahmut ***, Muhammet **)
4-D SINIFI: Furkan **, Hüseyin **, Elifnaz **, Emre **, Musa ** (Ege Bartın **, Yusuf Ali **, Halid **, Duriş **)
NORMAL SÜRE: 2-0
GOLLER: Ömer Emre (3) ve Deniz (4-A Sınıfı)
4-E SINIFI: 5-4-C SINIFI: 3
SALON: Sabancı Ortakları ve Çalışanları İlkokulu
HAKEMLER: Serkan Garan ***, Ali Macit ***
4-E SINIFI: Bekir Kaan ***, Doruk **, Oğuz Efe ***, Ahmet Tunahan ****, Fatih *** (Erhan ****, Arda Sait ***, Veli **, Zekeriya ***)
4-C SINIFI: Muhammet ***, Kerim Emir ***, Burak **, Dersim **, Yuşa Melih *** (Ahmet Kemal **, Tuğba Çelebi ***, İshak **, Enes ***)
NORMAL SÜRE: 2-0
GOLLER: Ahmet Tunahan, Erhan ve Fatih (4-E Sınıfı), Enes, Kerim Emir ve Yuşa Melih (4-C Sınıfı)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz