KOGACE’nin Hayvanat Bahçesi keyfi

Büyüklüğü ve barındırdığı türler bakımından dünyanın önde gelen hayvanat bahçelerinden biri olan Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı, önceki gün Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti üyelerini ağırladı. 12.00’de başlayan ve yaklaşık 3 saat süren gezi öncesinde hayvanat bahçesi görevlileri, koronavirüs salgınına karşı gazetecilere ve ailelerinin ellerine sıvı dezenfektan sıktı. Rehber eşliğinde yüzlerce hayvanın bulunduğu Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı’nı gezme imkânını bulan cemiyet üyeleri ve aileleri oldukça mutlu bir gün geçirdi.

DETAYLI BİLGİ ALDILAR

Rehber eşliğinde yapılan gezide, ilk kez gördükleri yırtıcı hayvanlara ve kuş türlerine karşı gazeteci çocuklarının ilgisi büyük oldu. Rehberin anlattıklarını merakla dinleyen gazeteciler, hayvanat bahçesi yetkililerinden hayvanların yaşamı, beslenmesi, temizliği ve barınak koşulları gibi konularda detaylı bilgi aldı. Göremedikleri hayvanları burada görme şansı yakalayan ve keyifli bir zaman geçiren gazeteciler ve aileleri, düzenledikleri gezi için Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti yönetimine teşekkür ettiler.

KAPLAN, “AYAKLARINIZA SAĞLIK”

Geziye katılarak özellikle gazeteci çocuklarının heyecanına ve mutluluğuna ortak olan Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan, bir teşekkür açıklaması yaptı. Üyelerine ve ailelerine geziye katıldıkları için teşekkür eden Kaplan, “Hepinizin ayaklarına sağlık. Çok eğlendiğimiz, sevimli dostlarımızı gördüğümüz güzel bir gezi oldu. Bütün üyelerimizin Darıca Hayvanat bahçesini görmelerini ve ziyaret etmelerini tavsiye ediyorum” dedi.