Yasağa rağmen girmeye çalıştılar!

Dünyada binlerce insanın ölümüne neden olan coronavirüs tedbirleri kapsamında ülkemizde vatandaşların yan yana gelmesini engelleyecek birçok tedbir alındı. Tedbir kararları doğrultusunda birçok işletme geçici olarak kapanırken Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Cuma namazı ve kandil gecesinde cami ve mescitler kapalı tutulacağı açıklandı.

YAZILAR ASILDI

Bugün alınan karara rağmen Cuma namazını camide kılmak isteyen vatandaşlar yakınlarındaki camiye gitti. Kapıda Diyanet İşleri Başkanlığı’nın duyurusu “Salgın hastalık riski sona erinceye kadar camilerimizde cemaatle vakit namazları ve Cuma namazları kılınmayacaktır. Lütfen namazınızı evde kılınız” olan yazıyı gören bazı vatandaşlar alınan kararları destekleyerek evlerine dönerken bazıları ise Cuma namazının kılınmasının farz olduğunu belirterek alınan kararı eleştirdi.

UYARI ANONSU YAPILDI

Öte yandan camilerde öğlen namazının ardından yapılan uyarı anonsunda, “Aziz milletimizin dikkatine. Evlerinizde öğle namazında milletimizin karşı karşıya kaldığı bu salgın hastalıktan kurtulması için dua ediniz. Allah milletimizi ve insanlığı bu ve benzeri hastalıklardan korusun” ifadelerinde bulunuldu.

POLİS ÖNLEM ALDI

İlimizin en yoğun camilerinden birisi olan Fevziye ve Akça Camii’nde de benzer yazılar kapılara asılırken Yalı Camii girişine asma kilit vurulurken Yeni Cuma Camii’ne ise şerit çekildi. Aynı zamanda girişleri engellemek amacıyla kapılar kitlendi. Bir diğer yandan normal zamanda vatandaşların huzur içerisinde namaz kılmasını sağlamak için güvenlik önlemi alan polis ekipleri bu kez vatandaşların alınan karar doğrultusunda camiye girmemesi için cami önlerinde bekledi.

Özgün Erbulan – Nuri Akçaharman