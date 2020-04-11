Kocaeli sessizliğe gömüldü

Dün İçişleri Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda Kocaeli’nin de aralarında bulunduğu 31 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın geç ilan edilmesi nedeniyle vatandaşlar en yakın market ve fırınlara giderek izdiham oluşturdu. Birçok vatandaş yasak kararının geç duyurulmasına tepki gösterdi. Yoğunluğun yaşandığı yerlerde bazı vatandaşlar ise tartışma yaşadı.

YOĞUNLUK YAŞANAN YERLER BOŞ KALDI

Bu gece 00.00 itibariyle başlayan yasak kapsamında meydan, cadde, sokaklar, karayolları ve normalde vatandaş yoğunluğunun yaşandığı yerler boş kaldı. Polis, jandarma ve bekçiler sık sık denetim sürdürürken, istisna kapsamındaki çalışanların dışında kimsenin sokağa çıkmasına izin verilmedi. Sokağa çıkma yasağından haberdar olmadığını belirten bazı vatandaşları güvenlik güçleri uyararak evlerine gönderdi. Belediye ekipleri kent geneli temizlik çalışmalarını sürdürdü. Sokakların boş kalması nedeniyle sokaklar hayvanlara kaldı.

FIRINLARDA EKMEK ÜRETİLİYOR

Bir diğer yandan yayınlanan genelge kapsamında fırınların açık olacağı belirtildi. Fırınlarda ekmek üretimi devam ederken; fırınlara ait araçlar vatandaşlara ekmek satışı gerçekleştirdi. Genel olarak kent genelinde vatandaşların yasağa uyduğu gözlemlendi.

Özgün Erbulan – Nuri Akçaharman