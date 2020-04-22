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- Bugün 11:54 TSİ

Bu ekmekler bir başka güzel

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi özel öğrencileri, öğretmenleri tarafından tarif edilen ekmekleri evlerinde yaptılar

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Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde özel öğrenciler çeşitli atölyelerde eğitim alıyor. Koronavirüs salgınına karşı önlemler kapsamında evlerinde olan öğrenciler, mutfak atölyesindeki öğretmenleri Emel Ulukurt tarafından evde yapılan ve video olarak kaydedilen mis kokulu ekmeği kendi evlerinde yaptılar.

TARİFİ ÖĞRETMENLERİ VERDİ ONLAR EKMEK YAPTI

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde yiyecek içecek hizmetleri öğretmeni olarak görev yapan Emel Ulukurt, mutfak atölyesindeki öğrencilerinin, kendi evlerinde yapmaları için ekmek yaptı. Ekmek yapımını görüntü kaydı alarak kaydeden Ulukurt’un videosu, Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nin Facebook hesabında yayınlandı. Öğretmenlerinin ekmek yapımını izleyen öğrenciler, kendi evlerinde ekmek yaptılar.

ÖĞRENCİLERİN EVLERİNDE AKTİF KALMALARI SAĞLANIYOR

Virüs salgınına karşı önlem kapsamında tüm Kocaeli ve Türkiye’de olduğu gibi Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri de evlerinde kalıyor. Öğrencilerin bu dönemde öğrendiklerini unutmamaları, motor becerilerini geliştirmeleri, okulda yapılanların tekrarı ve aktif kalmaları için evlerinde etkinlik yapmaları sağlanıyor. Etkinliklerin nasıl yapılacağı, öğretmenlerin hazırladığı videolar ve online yapılan derslerde anlatılıyor.
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