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23 Nisan’da kar sürprizi

Ardahan, 23 Nisan'a beyaz örtüyle uyandı. Nisan ayının sonlarında yağan kar görenleri şaşırttı.

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Kentte dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Yağış ile birlikte kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde tipi şeklinde devam etti. Yağış sonrası parklarda, bahçelerde, otomobillerde ve çatılarda kar birikintileri oluştu. Vatandaşlar, bu mevsimde kar yağışının şaşkınlığını yaşadıklarını dile getirdi.
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Yorumlar

(1)
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Mülayim Çoksert - Ardahan şehir merkezi 2.200 m. rakıma sahip, normaldir.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 23 Nisan 11:57

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

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