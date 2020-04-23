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İzmit'te cadde ve sokaklar boş kaldı, apartmanlar bayraklarla süslendi

İzmit'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda cadde ve sokaklar boş kalırken, kent merkezindeki birçok apartman Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle süslendi.