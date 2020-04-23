Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasıyla beraber, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda İzmit kent merkezindeki cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı. Belediye ekipleri caddeleri Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donattı. Kent genelinde bulunan birçok apartmanda yaşayanlar, binalara Türk bayrakları asarken, 23 Nisan nedeniyle evlerin camlarını süsledi.
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İzmit'te cadde ve sokaklar boş kaldı, apartmanlar bayraklarla süslendi
İzmit'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda cadde ve sokaklar boş kalırken, kent merkezindeki birçok apartman Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle süslendi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz