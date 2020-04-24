Evde kalan Kocaelili çocuklar doğayı çizdi!

Kocaeli Ekolojik Yaşam Derneği (KEYAD) hem Coronavirüs tedbirleri kapsamında evlerde olan çocuklar doğa için resim çizdi. Ödüllü olarak yapılan, 4-16 yaş arası çocuklar için düzenlenen bu yarışmada, çocuklardan evin içinden doğayı nasıl gördüklerini anlatan resimler yapılması istendi. Yarışma sonunda resimler kendi yaş grupları içinde 4-7, 8-10, 11-13, 14-16 olmak üzere dört kategoride incelendi.

“ÇOCUKLARIMIZIN HAYALLERİ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ”

Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Neslihan Kıyar ve Doç. Dr. Ekin Deveci ile Resim Öğretmeni Zeynep Soyer’in jüri üyeliği yaptığı yarışmada sonuçlar belli oldu. KEYAD Başkanı Mustafa Tengerek konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “İçinde bulunduğumuz bu sıkıntılı günlerde evde kal derken, evlerimizde de güzel şeyler yapılabileceğini hatırlatmak istedik. Ayrıca çocuklarımızın hayalleri de bizim için önemliydi. Onlardan bir şeyler öğrenerek geleceğe dönük planlamalarımızı yapmamız açısından bu çok değerliydi” dedi.

“AÇIK ALANDA SERGİLENECEK”

Resimlerin, pandemi günlerinden sonra kamuya açık bir şekilde sergileneceğini belirten Tengerek, “Sanırım çok sevimli bir şey ortaya çıktı. Pandemi günlerinin geçmesinin ardından yarışmaya gönderilen tüm resimler, derneğimiz tarafından kamuya açık bir alanda sergilenecek. Yarışmaya katılan tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da kutlayarak, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerinde bulundu. Yarışmada başarılı olan çocuklara ödül olarak organik ürün sepeti ulaştırılacak.

4-7 Yaş Grubu

Birincilik: Nil Sahra Erden

İkincilik: Burak Acar Çevik

Üçüncülük: Aysima Çelik

8-10 Yaş Grubu

Birincilik: Hazal Kurt

İkincilik: Defne Şimal

Üçüncülük: Elif Sülün

11-13 Yaş Grubu

Birincilik: Ebubekir Yüzüncüdür

İkincilik: Muhsin Çelik

Üçüncülük: Zehra İnal

Jüri Özel Ödülü (14-16 Yaş Grubu)

Gözde Nil Kılıç