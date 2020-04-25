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- Bugün 14:21 TSİ

Tedbirler tüm hızıyla devam ediyor

Coronavirüs tedbirleri kapsamında istisnalar haricinde sokağa çıkma yasağı uygulanan Kocaeli’de İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler 24 saat esasına göre 25 farklı noktada denetim gerçekleştiriyor.

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Coronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda 4 günlük sokağa çıkma yasağının üçüncü gününde Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekipler denetimlerini sürdürüyor. 25 farklı noktada yapılan denetimlerde zaman zaman yoğunluk yaşanırken ekipler hem izin belgesini, hem maske kullanımını hem de araç içi sosyal mesafeyi denetliyor.

KORUYUCU KIYAFETLE DENETİM

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanlarında bulunan D-100 Karayolu, ana yollar, TEM otoyolunun açık olan turnikelerinden oluşan denetim noktalarında 24 saat esasına göre kesintisiz denetim yapılıyor. Bazı ekipler koruyucu kıyafet ile denetim gerçekleştirilirken hem sosyal mesafe hem de maske kullanımına dikkat ediliyor. Ayrıca yasağı ihlal edenlere 2 ay ile 1 yıl hapis cezası ve 3 bin 186 TL’ye kadar para cezası uygulanıyor. Denetimler 26 Nisan 00.00’da sona erecek.

Özgün Erbulan – Nuri Akçaharman
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