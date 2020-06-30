İzmit’e ‘Pişmaniye Meydanı’ geliyor

İzmit’te 2018 yılında balıkçılar ve pişmaniyecilerin taşınması nedeniyle boş kalan, şehrin güzelliği bozduğu söylemleriyle çok kez tepkilere neden olan Halkevi ile ilgili bugün çalışmalar başladı. Geçtiğimiz Şubat ayında Büyükşehir Belediyesi Pişmaniye Meydanı için çalışmalara başlandığı duyurulurken bugün ilk adım olarak meydanın etrafı çevrildi.

Koronavirüs nedeniyle çalışmaların ertelendiği öğrenilirken, yapılacak olan alanın toplam 2 bin 950 metrekare olacağı, 26 metrekare 5 adet dükkan, 9 metrekarelik 1 adet büfe ve 555 metrekarelik yeşil alan olacağı öğrenildi.