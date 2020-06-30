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- 30 Haz 2020 - 13:07

İzmit’e ‘Pişmaniye Meydanı’ geliyor

2018 yılında hem esnafların kaldırılması hem de boş kalması nedeniyle tepkilere neden olan Halkevi Meydanı’nda Pişmaniye Meydanı yapılması için bugün ilk çalışma yapıldı.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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İzmit’te 2018 yılında balıkçılar ve pişmaniyecilerin taşınması nedeniyle boş kalan, şehrin güzelliği bozduğu söylemleriyle çok kez tepkilere neden olan Halkevi ile ilgili bugün çalışmalar başladı. Geçtiğimiz Şubat ayında Büyükşehir Belediyesi Pişmaniye Meydanı için çalışmalara başlandığı duyurulurken bugün ilk adım olarak meydanın etrafı çevrildi.

Koronavirüs nedeniyle çalışmaların ertelendiği öğrenilirken, yapılacak olan alanın toplam 2 bin 950 metrekare olacağı, 26 metrekare 5 adet dükkan, 9 metrekarelik 1 adet büfe ve 555 metrekarelik yeşil alan olacağı öğrenildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(5)
03

Vatandaş - BÜYÜKŞEHİR in pişmaniye ve esnafa sahip çıkması çok güzel tebrikler

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 30 Haziran 14:27
02

Zenci - Nevzat bey pismaniye festivali yapiyordu,Tahir beyde pismaniyeciler meydani yaoiyor,kentin simgesi pismaniyeye sahip çıkıyorlar Tesekkurler

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 30 Haziran 13:43
01

Izmitli - yok ya bu büyükşehirin birtane doğru işi olmayacak, mis gibi meydanı doldur pişmanıtyecilerle, ismi bile komik, pişmaniye meydanı, yüzyıllık halkevi meydanı olacak pişmaniye meydanı, nerydeyse yeni stadada pişmanıye arena ismini verecekti bunlar, neyse şura da kaldı 4 yılınız sonra olması gerekeni biz izmitliler yaparız.

Yanıtla . 5Beğen . 2Beğenme 30 Haziran 13:20
04

Kartepeli - @Izmitli 01 nolu yoruma cevabı: sen kaç tane izmitlisin ki. 1-2-5-10-20-100-500 ....?

Yanıtla . 1Beğen . 2Beğenme 30 Haziran 14:46
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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