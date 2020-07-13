Körfez’i yaktık kupayı kaldırdık

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin organize ettiği şampiyonluk kutlamasında ilk önce Kocaelispor kulübü personeli, futbolcuları ve yönetimi aileleri ile birlikte Maide Restoran’da Tahir Büyükakın’ın konuğu oldu. Burada yapılan konuşmaların ardından yemekler yendi ve Yeşil Siyahlı kafile Marina İskelesi’ne Kocaelispor otobüsü ile getirildi.

BÜYÜKAKIN İŞARET FİŞEĞİNİ ATEŞLEDİ

Sahilde Kocaelispor’u bekleyen çok sayıda taraftar tezahüratlar eşliğinde takımı Atatürk Vapuru’na uğurladı. Vapur içinde bol bol eğlenen takıma Başkan Büyükakın da eşlik etti. Gece tam 22.00’de Büyükakın işaret fişeğini ateşledi ve Kocaeli sahillerindeki binlerce taraftar meşalelerini eşzamanlı yaktı.

TEK TEK ANONS EDİLEREK DAVET EDİLDİ

Atatürk Vapuru İzmit’e demirledi ve takımı Marina İskelesi’nde binlerce taraftar karşıladı. Buraya özel olarak kurulan stantta önce konuşmalar yapıldı, ardından yönetim, futbolcular ve kulüp personeli tek tek anons edilerek kürsüye davet edildi. 10’dan geriye doğru sayıldı ve hep birlikte şampiyonluk kupası büyük bir coşku ile kaldırıldı.

5 SAAT SÜRDÜ

Kupa ile birlikte önce Marina’da kısa bir tur atan Yeşil Siyahlılar üstü açık otobüs ile şehir merkezinde şampiyonluk turu attı. Çok sayıda araç otobüse eşlik ederken İzmit Şampiyon Körfez sesleri ile inledi. Akşam 19.00’da başlayan şampiyonluk kutlamaları yaklaşık 5 saat sürerken, kutlamalar tarihteki yerini aldı.