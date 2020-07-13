Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
- 13 Tem 2020 - 09:30

Körfez’i yaktık kupayı kaldırdık

3. Lig 2. Grup’ta açık ara şampiyonluğunu ilan eden Kocaelispor, TFF’nin geçtiğimiz hafta yaptığı açıklama ile sezonun bitimine 6 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti. En yakın rakibine 14 puan fark atan Yeşil Siyahlılar, kupasını bir dizi etkinliğin ardından Marina İskelesi önünde büyük bir coşku ile kaldırdı

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin organize ettiği şampiyonluk kutlamasında ilk önce Kocaelispor kulübü personeli, futbolcuları ve yönetimi aileleri ile birlikte Maide Restoran’da Tahir Büyükakın’ın konuğu oldu. Burada yapılan konuşmaların ardından yemekler yendi ve Yeşil Siyahlı kafile Marina İskelesi’ne Kocaelispor otobüsü ile getirildi.

BÜYÜKAKIN İŞARET FİŞEĞİNİ ATEŞLEDİ

Sahilde Kocaelispor’u bekleyen çok sayıda taraftar tezahüratlar eşliğinde takımı Atatürk Vapuru’na uğurladı. Vapur içinde bol bol eğlenen takıma Başkan Büyükakın da eşlik etti. Gece tam 22.00’de Büyükakın işaret fişeğini ateşledi ve Kocaeli sahillerindeki binlerce taraftar meşalelerini eşzamanlı yaktı.

TEK TEK ANONS EDİLEREK DAVET EDİLDİ

Atatürk Vapuru İzmit’e demirledi ve takımı Marina İskelesi’nde binlerce taraftar karşıladı. Buraya özel olarak kurulan stantta önce konuşmalar yapıldı, ardından yönetim, futbolcular ve kulüp personeli tek tek anons edilerek kürsüye davet edildi. 10’dan geriye doğru sayıldı ve hep birlikte şampiyonluk kupası büyük bir coşku ile kaldırıldı.

5 SAAT SÜRDÜ

Kupa ile birlikte önce Marina’da kısa bir tur atan Yeşil Siyahlılar üstü açık otobüs ile şehir merkezinde şampiyonluk turu attı. Çok sayıda araç otobüse eşlik ederken İzmit Şampiyon Körfez sesleri ile inledi. Akşam 19.00’da başlayan şampiyonluk kutlamaları yaklaşık 5 saat sürerken, kutlamalar tarihteki yerini aldı.

13 Tem 2020 - 09:30 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

ELEMAN ARANIYOR

YAFA İnşaat A.Ş. olarak İzmit projemizde değerlendirmek üzere; - Mobil Vinç, Greyder, Silindir, Beko-Loder ve - Lastikli Loder operatörleri, - Bet...

0533 382 15 64

KİRALIK OFİS

İzmit Belediye İşhanı 7. kat, eşyalı Deniz manzaralı, 28 m2 kiralık ofis

0 532 344 19 97

HİDROS GRUP BÜNYEMİZDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE ARKADAŞLAR ARIYORUZ

Yurtiçi Satış bölümüne; * Teknik okul veya Ön lisans mezunu * Askerlik vazifesini yerine getirmiş 28 yaşını geçmemiş * Ehliyetli ,araç kullanabil...

0262 335 63 66 /67/68/69

SEVKİYAT ŞOFÖRÜ ALINACAKTIR

- 20- 40 Yaş aralığında - İstanbul ilinde tüm semtleri bilen - B Sınıfı Sürücü ehliyetine ve SRC belgesine sahip - İzmit-Başiskele-Kullar çevresin...

0 262 349 50 81-83-84

SATILIK DUBLEKS DAİRE

- Lüks + lüks - Lebiderya manzaralı - 298 m2 dublex daire - 4 Oda, 2 Salon, 2 Teras - 2 Banyo, 2 Mutfak, kombili - Asansörlü ve otoparklı - T...

0545 200 04 04

ELEMAN ARANIYOR

- İş yerimizde - İmalatçı, mekanik bakımcı ve montaj yapacak, - 20 ila 45 yaş arası, - Askerliğini yapmış, - MYK belgeleri ve eğitim sertifikal...

0262 335 51 15 OLCAY ÇELİK YAPI VE MAKİNE İMALAT BAKIM ONARIM A.Ş.

ACİL ELEMAN ARANIYOR

İddAa bayiine ­­­- İzmit merkezde ikamet eden, ­­­- Haftada 4/5 gün ve ­­­- Saat 14:00-22/23:00 arasında çalışacak - Emekli bay eleman aranıyo...

SATILIK DUBLEX DAİRE

- Lüks + lüks - Lebiderya manzaralı - 298 m2 dublex daire - 4 Oda, 2 Salon, 2 Teras - 2 Banyo, 2 Mutfak, kombili - Asansörlü ve otoparklı - T...

0545 200 04 04

SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN

Başiskele Sanayi Sitesi’nde dış cepheleriyle toplam 500 m2, iç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan

0537 308 16 63 NİHAT BAKLACI

İKİZLER KURBANLIK

Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık satım ve kesimi yapılır. Büyükbaş hayvanda hisse verilir.

0533 214 85 04 İKİZLER KURBANLIK

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Körfez’i yaktık kupayı kaldırdık mask
Körfez’i yaktık kupayı kaldırdık
Kocaelispor'un şampiyonluğu kentte coşkuyla kutlandı mask
Kocaelispor'un şampiyonluğu kentte coşkuyla kutlandı
İzmit Körfezi’nde flamingoların dansı mask
İzmit Körfezi’nde flamingoların dansı
Yürek burkan aile dramı! mask
Yürek burkan aile dramı!
İzmit’e ‘Pişmaniye Meydanı’ geliyor mask
İzmit’e ‘Pişmaniye Meydanı’ geliyor
Van Gölü çevresinde açan çiçeklerle renklendi mask
Van Gölü çevresinde açan çiçeklerle renklendi

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL