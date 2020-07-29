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- 29 Tem 2020 - 13:28 G: 29 Tem 2020 - 13:59

Hürriyet ilk mahsulleri topladı

İzmit Belediyesi tarafından ilk ekimi 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Tarımsal Üretim Bahçesi'nin hasat etkinliği gerçekleştirildi.

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İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, koronavirüs salgınının ileriki dönemlerde kenti daha az etkilenmesi adına Üreten Kent Projesi başlatmıştı. Proje kapsamında Durhasan Mahallesi’nde bulunan İzmit’in tarım arazilerinde Sebze Bahçeleri kurulacak, arıcılığa teşvikle Bal Ormanları kurulacak, antioksidan deposu Aronya Meyvesi yetiştirilecek, hayvancılığı desteklemek için bitkiler yetiştirilecek son olarak da sera ve fidan üretimi yapılacaktı. İzmit Belediyesi tarafından İlk ekimi 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Tarımsal Üretim Bahçesi’nin hasat toplama etkinliği, 29 Temmuz Çarşamba günü gerçekleştirildi. Ürün toplama etkinliğine İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in yanı sıra Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan, Başkan Yardımcıları Hakan Özkum, Meclis Üyeleri Tuncay Aşkın, Ertuğrul Malçok ve Süleyman Şen katıldı. Başkan Hürriyet, tarlanın ekiminde bizzat görev alan Ziraat Mühendisleri Sinem Koç Eren, Emin Deha Sönmezışık ve Volkan Atabay’a da ayrıca teşekkür etti.

DURUMU OLMAYAN 200 AİLEYE DAĞITILACAK

Etkinlikte konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet,”80 gün önce ürünlerimizi ekmiştik. İlk ürünlerimizi almaya başladık. Hasat şenliği yapıyoruz. Tarım, ülkemiz için çok kıymetli. Hele ki pandemi sürecinde toprağın boş bırakılmamasının ne kadar önemli olduğunu gördük. İzmit Belediyesi’ne ait bir sürü boş arazimiz vardı. Hem toprağın boş kalmaması hem de çiftçimize yardım etmek amacıyla ekim yaptık. Yakında seralarımızı da bitireceğiz. Üreten belediye olmaya çalışıyoruz. Ektiğimiz hasatlardan 7 ton ürün bekliyorduk. Ancak yoğun yağış sebebiyle 1 buçuk ton hasat topladık. Toplanan ürünler İzmit Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından ekonomik durumu olmayan 200 aileye verilecek. Toplamda 10 bin metre kare alana ürün ektik. Karpuz ve kavun ekimine de başladık. İlk karpuz ürünümüzü de aldık.” dedi. Ziraat odası başkanı Yusuf Karaaslan ise, “14 Mayıs Çiftçiler gününde ekimimizi yapmıştık. Bugün hasadını topluyoruz. Bu bizi çok sevindirdi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. (Doğanay YILMAZ)

29 Tem 2020 - 13:28 - Gündem

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