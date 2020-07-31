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- 31 Tem 2020 - 16:31 G: 31 Tem 2020 - 16:44

Vadi Besicilik’ten online ve evlere servis kurbana yoğun ilgi

Besicilik dalında en iddialı firmalar arasında yer alan Cezmi Çiçek’in sahibi olduğu Vadi Besicilik’te Kurban Bayramı'nda 2 bin 100 büyükbaş hayvan kesilirken, koronavirüs salgını nedeniyle hijyen kuralları en üst seviyede tutuldu.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Tesise her büyükbaş hayvan için en fazla 2 hissedar kabul edilirken kurban ibadetlerini evlerinden çıkmak istemeden yapmak isteyen vatandaşlar için kesim işlemleri canlı yayında verildi. Tesise gelmek istemeyenler için ise kurbanlıkları hazırlanarak kolilerle adreslerine teslim edildi.

"SAYIYI İKİYE KATLADIK"

Besicilik sektöründe Marmara Bölgesinin önde gelen firmaları arasında yer alan Vadi Besicilik’te Kurban Bayramının ilk gününde 2 bin 100 adet büyükbaş hayvan kesim ve parçalama işlemleri yapıldı. Yaklaşık 8 senedir besicilik sektöründe GDO’suz ve tamamen doğal, hijyenik ortamda hizmet veren Vadi Besicilik İşletme Müdürü Alican Çağlar, “Yaklaşık 8 yıldır bu işi yapıyoruz. Geçen sene ortalama bin büyükbaş hayvan kesmiştik. Bu sene bu sayıyı ikiye katladık. Sayıdaki artış nedeniyle ve insanların bizlere duyduğu güven için çok mutluyuz, herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

TEDBİRLER EN ÜST SEVİYEDE

Koronavirüs nedeniyle özel tedbirler aldıklarını belirten Çağlar, “Geçen sene saatte 60 olan kesim sayımızı 45’e düşürdük. Kesimlerde tribün ve parçalama alanına sosyal mesafe kurallarına bağlı olarak her hayvan adına en fazla 2 kişi giriş yapabiliyor. Bu yıl virüs nedeniyle evlerinden çıkmak istemeyen ama kurban ibadetlerini de yerine getirmek isteyen vatandaşlarımız için kurban kesim işlemlerini canlı olarak yayınlıyoruz. Ayrıca evlere servis hizmetimiz de vardır. Böylelikle vatandaşlar canlı yayından kurbanının kesilişini izleyip bir süre sonrada hazırlanmış olan kurbanlıklarını kapısında bulabiliyor” dedi.

KURBAN KESİMİ CANLI YAYINDA

Konuyla ilgili açıklama yapan Vadi Besicilik sahibi Cezmi Çiçek, “Bilim kurulunun bu işe verdiği önem ve kurallar doğrultusunda insanları evlerinde nasıl tutabiliriz diye düşününce aklıma canı yayın işi geldi. İnsanların buraya gelmemelerini sağladığımızı düşünüyoruz. Vatandaşlar kurbanlıklarını canlı olarak görüyorlar, hem de kesimden parçalamaya kadar bütün evrelerini evlerinden takip ediyorlar. Bir kurbanlık hayvan için ev fazla 2 kişiyi tribüne alıyoruz. Bunun için de kartlı turnike sistemi geliştirdik” dedi.

ÇALIŞANLARIMIZIN TAMAMINA TEST YAPILDI

Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmak isteyen vatandaşlara da kolaylık sağladıklarını belirten Çiçek, “Virüs salgını nedeniyle evden çıkmak istemeyen vatandaşların kurbanlıklarını evlere servis yapıyoruz. Televizyondan canlı yayında kurbanının kesilişini ve hazırlanışını izliyorlar daha sonra da steril kutularda kurbanlıklar adreslerine teslim ediliyor. Bu hizmetimiz karşısında herkes çok mutlu ve memnun. Telefonlarımız susmuyor. Ayrıca hijyen kurallarına da çok dikkat ediyoruz. Bu yıl 350 arkadaşımız çalışıyor. Tamamına kovit testi yapıldı. Vatandaşların ateş ölçümleri yapılıyor, maske ve dezenfektan veriyoruz ve lavabo sayılarını arttırdık” şeklinde konuştu.

31 Tem 2020 - 16:31 - Gündem

Muhabir Nuri Akçaharman

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