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- 04 Eyl 2020 - 20:54 G: 04 Eyl 2020 - 21:55

İzmit'te zincirleme kaza! 28 araç birbirine girdi

İzmit TEM otoyolu Bekirdere viyadüğünde 28 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası sonucu 1 kişi yaralanırken Ankara yönü tamamen trafiğe kapandı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye TEM otoyolundan Ankara yönünde seyir halinde olan araçlar, Bekirdere Viyadüğü üzerinde yoldaki mazot ve yağların yağmurla birleşerek kaygan zemin oluşturması sonucu kontrolden çıktı. Aralarında otomobil, minibüs, hafif ticari araç ve tırların da bulunduğu 28 araç peş peşe birbirine girdi. Kaza nedeniyle TEM otoyolunun Ankara yönünde trafik tamamen kapanırken olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazaya karışan tırlardan birinin sürücüsü yaralanırken diğer yolcu ve sürücüler kazayı şans eseri yara almadan atlattı. Maddi hasarın meydana geldiği araçlar çekicilerle otoparka götürülürken TEM otoyolunun Ankara yönünde ulaşım yaklaşık 2 saat boyunca aksadı.

04 Eyl 2020 - 20:54 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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