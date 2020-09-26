Manisa FK - Kocaelispor (Canlı anlatım)

2.Lig Beyaz Grup temsilcimiz Kocaelispor, ligde ikinci, deplasmanda ise ilk maçında bugün Manisa Futbol Kulübü’ne konuk oluyor. Tarihinde ilk kez karşılaşacak iki takımın buluşmasını buradan 'canlı anlatım' olarak takip edebilirsiniz..

0 dk Maç başladı...

Kocaelispor 4 dakikada bahattin'in düşürülmesiyle penaltı kazandı

Topun gerisine geçen Dilaver tam sağ köşeye topu bıraktı ve Kocaelispor u 1-0 öne geçirdi

Kocaelisporda Bahattin rakibine arkadan yapmış olduğu hareketin ardından sarı kart gördü

Dakika 16 Manisa gole çok yaklaştı. Kaleye doğru çekilen şut kaleci Bayramı açtı Erdinç topu çizgiden çıkardı, Bayram'ı geçti

Dakika 24 Manisa yine golle burun buruna geldi, savunma arkasına sarkan Sertaç, Bayram'la karşı karşıya kaldı. Sertaç'ın şutunda Bayram topu ayaklarıyla çıkardı.

Dakika 25 Kocaelispor'da Murat Cem Akpınar sarı kart gördü.

Dakika 30 Kocaelispor mutlak bir gol kaçırdı kaleci ile karşı karşıya kalan Bahattin topu Ömer'in ayaklarına nişanladı.

Manisa'da Zahit kendisini yere attığı için sarı kart gördü.

1-1 oldu

Erkan Kara ceza sahası dışından çektiği şutta topu soldan ağlara gönderdi

Bayramın tedavisi çok uzun sürdü ve oyuna devam edebileceğini söyledi.

Manisa FK 2-1 öne geçti.

45+2: Serdar'ın pasında Bayram boşa çıktı ıskaladı, boşta kalan topu , Sertaç rahatça kaleye gönderdi: 2-1.

İLK YARI SONUCU: MANİSA FK 2-KOCAELİSPOR:1...

İkinci yarı başladı...

54 Kocaelispor'da Semih sarı kart gördü, aynı dakikada Murat Cem oyundan çıktı, Yiğitali oyuna girdi.

3-1 oldu

Manisa 3-1 öne geçti. Çalışılmış olarak kullanılan serbest vuruşta Sertaç Çam soldan ortaladı, kafayla top kaleye gönderildi, direkten dönen topu Erhan Kara boş kaleye tamamladı: 3-1...

dk. 64 Erhan Kara sol çaprazdan şut çekti, sol köşeden top filelerle buluştu: 4-1.

Kocaelispor'da Dilaver çıktı Aydın girdi dk. 66...

dk.68 Hakan'ın pasında Zahit aşırtma vuruşla adeta çim halı sahada maç yapar gibi 5'nci golü attı: 5-1...

70. Dk. Mehmet pası attı Zahit boş kaleye rahatça gönderdi, maç basket maçına döndü: 6-1...

Hüseyin üzülmez 15 dakika kala stattan ayrıldı.

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BAYRAM’IN PARMAĞI ÇIKTI!

Kocaelispor maçın başında Bahattin’in düşürülmesi ile penaltı kazandı. Kaleci Ömer, kırmızı kart görmesi gerekirken hakem konuyu geçiştirdi. Kocaelispor, Manisa maçına hızlı başladı ve öne de geçti. Ancak rakip takım inanılmaz bir baskı kurdu. İlk yarının sonlarında yenilen golden sonra kaleci Bayram sakatlandı. Serçe parmağı çıkan Bayram oyuna devam etti. 1 dakika sonra ıskası sonrası Manisa ekibi ikinci golü buldu. Bayram ikinci yarıya devam edemedi ve kaleye İsmet geçti. İkinci yarının başında Bahri’nin yerine Semih ile sahaya çıkıldı.

GEMİNİN KAPTANI SOYDAŞ’TI

Hafta içinde Teknik Direktör Selahaddin Dinçel ile yollarını ayıran Kocaelispor, Manisa’daki maçta Ramiz Soydaş’a emanet edildi. Soydaş’a akademi takımlarının başarılı teknik adamları Ali Mumcu ve Ercan Ağaçe yardımcılık yaptı, kaleci antrenörü olarak ise Rahmi Avcı kafiledeki isimlerdendi.

MUHAMMED VE MURAT CEM İLK KEZ

Serdar ve Talha ile yollar resmen ayrılması ile 11’in nasıl şekilleneceği merak edildi. Kocaelispor’un zorlu maçta kalede Bayram, savunmada Bahri Can, Numan, Taha Batuhan, Erdinç Karakaş, önlerinde Muhammed Gönülaçar ve Mesut, sağda Dilaver, solda Gökhan Meral, forvete yakın bölgede Murat Cem Akpınar ve ileride de Bahattin 11’i ile maça başladı. Hafta arasında, yıllık 1 milyon 750 bin lira bedelle Erzurum Büyükşehir Belediyespor’dan transfer edilen ön libero Muhammed Gönülaçar, Mesut ile birlikte orta sahayı paylaşırken son derece hareketli bir futbol ortaya koyması dikkatlerden kaçmadı.

HASRET GİDERDİLER

Kocaelispor ile Manisa Futbol Kulübü takımları maç öncesinde sahaya birlikte çıktı. Zemini geçen futbolcular bir birileri ile hasret giderdi. İlgi odağı geçen sezon Manisa Futbol Kulübü’nde forma giyen Dilaver’di. Öte yandan Kocaeli Birlikspor’un iki eski futbolcusu Sertaç Çam ve Gökhan Meral de saha içinde bol bol sohbet etti.

KULÜBEDE VURAL YILDIZ VARDI

Kocaelispor’un Manisaspor maçında kulübede futbol şube sorumlularından Vural Yıldız yer aldı. Yılmaz maç öncesi “Çok sıcak bir hava var. Ancak takımdaki durumlar da çok iyi. Manisa’dan en kötü 1 puanla dönmek istiyoruz. Bunu fazlası ile başarabilecek bir kadroya sahibiz” dedi.

HAVA SICAK ZEMİN ÇOK İYİYDİ

Sezonu 0-0’lık Sarıyer beraberliği ile açan, hafta arasında Teknik Direktör Selahaddin Dinçel ile yollarını ayıran Kocaelispor Manisa Futbol Kulübü ile karşı karşıya geldi. Misli.com’dan naklen yayınlanan maç esnasında hava sıcaklığı 30 dereceden fazlaydı. Zemin ise futbol oynamaya oldukça elverişliydi. Maç öncesi Manisa ekibinin personeli İzmit’ten gelen basın mensupları ve Kocaelispor kafilesi ile yakından ilgilendi.

SERT BİR RAKİPLE OYNADIK

Geçen sezon 1. Lig’in kapısından dönen, bu sezon da şampiyonluk adaylarından birisi olan Manisa Futbol Kulübü sezonun ilk maçlarında Çorum’u deplasmanda 3-1 mağlup ederken goller Nizamettin Çalışkan, Zahit Fındık ve Ümit Kurt’tan gelmişti. Hafta arasında Kocaelispor maçının provalarını galibiyet üzerine yapan Manisa temsilcisi bilinçli, kontrollü ve sistemli bir takım görüntüsü verdi. Manisa ekibi özellikle geriye düştükten sonra çok etkiliydi.

FUTBOL BU YÜZDEN DE GÜZEL

Bundan tam 3 yıl önce, 24 Eylül 2017'de Kocaelispor’da Ümit Metin Yıldız ile yollar ayrılmasının ardından 4. haftadaki Karaköprü Belediyespor maçına dönemin alt yapı koordinatörü Aydın Günaydın ile çıkılmış, Kocaelispor, İsmetpaşa Stadı’nda oynanan maçı Hamza ve Murat Başak’ın golleri ile 2-1 kazanmıştı. Kocaelispor 3 yıl sonra, Eylül’ün aynı haftasında Manisa Futbol Kulübü ile deplasmanda zorlu bir maça çıktı. Selahaddin Dinçel ile yolların ayılmasının ardından Manisa maçında alt yapı koordinatörü Ramiz Soydaş yer aldı.

DİLAVER ESKİ TAKIMINA RAKİP OLDU

Kocaelispor’un yeni transferlerinden Dilaver Güçlü geride bıraktığımız sezon Manisa Futbol Kulübü forması giydi. Eski takımına rakip olan Dilaver maç öncesi eski takım arkadaşları ile hasret giderdi.

YÖNETİCİLER İLGİLİYDİ

Kocaelispor’un yeni yönetimi Manisa’ya çıkarma yaptı. Kimi yöneticiler maçtan 1 gün önce Manisa’ya gelirken kimileri ile maç sabahı yola çıktı. Eski başkanlardan Muammer Çelik ve Kocaelispor’un eski başkanlarından Muammer Çelik de karşılaşmayı izleyenler arasındaydı.