Kocaelispor stada geniş önlemler altında girdi

Kocaelispor, Manisa'da oynayacağı maçtan 1.5 saat önce stada giriş yaptı. Girişte sıkı denetime tabi tutulan futbolcuların testleri de tek tek incelendi ve kimlikler de tek tek kontrol edilerek kafile stada alındı.

GEMİNİN KAPTANI SOYDAŞ

Hafta içinde Teknik Direktör Selahaddin Dinçel ile yollarını ayıran Kocaelispor, Manisa’daki maçta Ramiz Soydaş’a emanet edildi. Soydaş’a akademi takımlarının başarılı teknik adamları Ali Mumcu ve Ercan Ağaçe yardımcılık yaptı, kaleci antrenörü olarak ise Rahmi Avcı kalecileri çalıştırdı.

MUHAMMED VE MURAT CEM İLK KEZ

Serdar ve Talha ile yollar resmen ayrılması ile 11’in nasıl şekilleneceği merak edildi. Kocaelispor’un zorlu maçta kalede Bayram, savunmada Bahri Can, Numan, Taha Batuhan, Erdinç Karakaş, önlerinde Muhammed Gönülaçar ve Mesut, sağda Dilaver, solda Gökhan Meral, forvete yakın bölgede Murat Cem Akpınar ve ileride de Bahattin 11’i ile maça başladı. Hafta arasında, yıllık 1 milyon 750 bin lira bedelle Erzurum Büyükşehir Belediyespor’dan transfer edilen ön libero Muhammed Gönülaçar, Mesut ile birlikte orta sahayı paylaşacak. Yenilerden Murat Cem Akpınar forvet arkasında mücadele edecek.

HASRET GİDERDİLER

Kocaelispor ile Manisa Futbol Kulübü takımları maç öncesinde sahaya birlikte çıktı. Zemini geçen futbolcular bir birileri ile hasret giderdi. İlgi odağı geçen sezon Manisa Futbol Kulübü’nde forma giyen Dilaver’di. Öte yandan Kocaeli Birlikspor’un iki eski futbolcusu Sertaç Çam ve Gökhan Meral de saha içinde bol bol sohbet etti.

KULÜBEDE VURAL YILDIZ OLACAK

Kocaelispor’un Manisaspor maçında kulübede futbol şube sorumlularından Vural Yıldız yer aldı. Yılmaz maç öncesi “Çok sıcak bir hava var. Ancak takımdaki durumlar da çok iyi. Manisa’dan en kötü 1 puanla dönmek istiyoruz. Bunu fazlası ile başarabilecek bir kadroya sahibiz” dedi.

HAVA SICAK ZEMİN ÇOK İYİ

Sezonu 0-0’lık Sarıyer beraberliği ile açan, hafta arasında Teknik Direktör Selahaddin Dinçel ile yollarını ayıran Kocaelispor Manisa Futbol Kulübü ile karşı karşıya geldi. Misli.com’dan naklen yayınlanan maç esnasında hava sıcaklığı 30 dereceden fazlaydı. Zemin ise futbol oynamaya oldukça elverişliydi. Maç öncesi Manisa ekibinin personeli İzmit’ten gelen basın mensupları ve Kocaelispor kafilesi ile yakından ilgilendi.

SERT BİR RAKİP

Geçen sezon 1. Lig’in kapısından dönen, bu sezon da şampiyonluk adaylarından birisi olan Manisa Futbol Kulübü sezonun ilk maçlarında Çorum’u deplasmanda 3-1 mağlup ederken goller Nizamettin Çalışkan, Zahit Fındık ve Ümit Kurt’tan gelmişti. Hafta arasında Kocaelispor maçının provalarını galibiyet üzerine yapan Manisa temsilcisi bilinçli maç öncesi iddialı.

FUTBOL BU YÜZDEN DE GÜZEL

Bundan tam 3 yıl önce, 24 Eylül 2017'de Kocaelispor’da Ümit Metin Yıldız ile yollar ayrılmasının ardından 4. haftadaki Karaköprü Belediyespor maçına dönemin alt yapı koordinatörü Aydın Günaydın ile çıkılmış, Kocaelispor, İsmetpaşa Stadı’nda oynanan maçı Hamza ve Murat Başak’ın golleri ile 2-1 kazanmıştı. Kocaelispor 3 yıl sonra, Eylül’ün aynı haftasında Manisa Futbol Kulübü ile deplasmanda zorlu bir maça çıktı. Selahaddin Dinçel ile yolların ayrılmasının ardından Manisa maçında alt yapı koordinatörü Ramiz Soydaş yer aldı.

DİLAVER ESKİ TAKIMINA RAKİP OLDU

Kocaelispor’un yeni transferlerinden Dilaver Güçlü geride bıraktığımız sezon Manisa Futbol Kulübü forması giydi. Eski takımına rakip olan Dilaver maç öncesi eski takım arkadaşları ile hasret giderdi.

YÖNETİCİLER İLGİLİYDİ

Kocaelispor’un yeni yönetimi Manisa’ya çıkarma yaptı. Kimi yöneticiler maçtan 1 gün önce Manisa’ya gelirken kimileri ile maç sabahı yola çıktı.