26. Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri sahiplerini buldu

Kocaeli Sanayi Odası 26. Şahabettin Bilgisu Çevre Ödül Töreni, Kocaeli Kongre Merkezinde geçekleştirildi. Pandemi nedeniyle girişte davetlilerin HES kodları kontrol edilerek ateşleri ölçüldü. Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve Kocaeli Sanayi Odası Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul’un ev sahipliğinde düzenlenen ödül törenine Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyesi Başkan Vekili Hakan Tanta, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Şube Müdürü Mesut Önem, CHP İl Başkanı Özgür Harun Yıldızlı, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, Çevre Ödülleri Jüri Sözcüsü İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç, çok sayıda sanayici ve davetliler katıldı.

SAYGIYLA VE RAHMETLE ANIYORUM

Ödül töreninin açılış konuşmasını yapan Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Malum bu ödül organizasyonumuzu her yıl 5 Haziran Çevre Haftasında gerçekleştiriyorduk fakat bu yıl tümdünyayı etkisi altına alan pandemi nedeni ile tüm tedbirleri alarak ancak düzenleyebiliyoruz. Ödülümüzün adını taşıyan ve henüz çevrenin konuşulmadığı 70'li yıllarda, çevre sorunlarının çözümü içinyoğun çalışmaları olan kurucumuz merhum Şahabettin Bilgisu'yu ve bu yıl kaybettiğimiz eşi Sayın Mediha Hanım'ı bugünü vesile ederek buradan tekrar saygıyla ve rahmetle anıyorum” dedi.

FİRMALARIMIZI ÖDÜLLENDİRİYORUZ

Şahabettin Bilgisu'nun "Ekonomide ve ekolojide denge; işin sırrı bu dengede" sözünü hatırlatan Zeytinoğlu, “Söz konusu ödül organizasyonuna çeyrek asını geçkin süredir oda olarak ev sahipliği yapmaktan da gururduyuyoruz. Oda olarak çevre konusunda hassasiyet gösteriyor ve birçok çalışma yapıyoruz. Çevre konularında üyelerimizin bilgilendirilmesi için seminerler ve eğitimler düzenliyoruz. Diğer bir çalışmamız ise bugün burada bir araya gelmemize neden olan "KSO ŞahabettinBilgisu ÇevreÖdülleri Organizasyonu”Çevreye olan duyarlılığın bir göstergesi olduğunu düşündüğümüz bu organizasyonumuz ile her yılfirmalarımızı ödüllendiriyoruz. Türkiye'nin ilk ve bu formattaki tek ödül organizasyonu olan Şahabettin Bilgisu Çevre Ödüllerini 26 yıldırsürdürülebilir bir şekilde düzenlemekten gurur duyuyoruz” dedi.

16 FİRMA BAŞVURUDA BULUNDU

Zeytinoğlu, “Bu yılda ödül organizasyonumuzun tüm Türkiye'de bilinirliğini arttırmak için tanıtım faaliyetlerine ağırlıkverdik.Bu yıl 16 firma başvurusu aldık. Bu firmaların 6 tanesi Sakarya, Bursa, Eskişehir, Manisa ve Antalya illerinden. Öncelikle buradan, bu organizasyona katılma cesaretini gösteren, kapılarını ve tüm proseslerini bizlere açantüm firmalarımızı kutluyoruz. Hepsini galip ilan ediyoruz.Ödül organizasyonuna başladığımız ilk yıllarda seçim yaparken firmaların yasal şartları yerine getirmesiniyeterli buluyorduk.Fakat 2013 yılından beri zorunlulukların ötesinde çevre konusunda yapılan iyi uygulama örneklerini gözönünde bulunduruyoruz.Bu ödül organizasyonun çevresel farkındalıkların artmasına ve bilinç seviyesinin yükselmesine de hizmet ediyor olması gurur verici” dedi.

EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Zeytinoğlu, “Bu organizasyon için bizden işbirliği ve katkılarını esirgemeyen Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz,Kocaeli Sanayi ve Teknoloji il Müdürlüğümüz,Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz,İZAYDAS,Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi,Sakarya Üniversitesi,Okan ÜniversitesiTÜBİTAK-MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü,Gebze Organize Sanayi Bölgesi,TOSB Otomotiv Yan Sanayi ihtisas Organize Sanayi Bölgesi veTema Vakfı'ndan oluşandeğerli jüri ve saha ekibi üyelerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Saha ekibimiz pandemi koşullarında yaklaşık 3 hafta bizlerle birlikte yoğun mesai harcadı. Onlara da bu zorşartlardaki özverili çalışmaları için teşekkür ederiz” dedi.

ÖZEL İNDİRİMLER YAPILIYOR

Son olarak Zeytinoğlu, “Ayrıca ödül almaya hak kazanan firmalara atık bertarafı konusunda İZAYDAŞ tarafından özel indirimleryapılıyor. Huzurlarınızda Kocaeli Büyükşehir Belediyemize ve İZAYDAŞ'a bu desteğinden dolayı teşekkürediyoruz.Burada sözlerime son verirken, tüm katılımcıları tekrar kutluyor ve hepsini şampiyon ilan ediyorum.Şahsım ve Yönetim Kurulumuz adına sizleri saygıyla selamlıyor, tekrar katılımınız içinteşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

ÇEVREYİ KORURKEN ZENGİNLEŞMEK, ÜRETMEK GEREKİYOR

Zeytinoğlu’nun ardından söz alan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, “Haksız, hukuksuz, işgalci ve terörü destekleyen bir devletin dost, kardeş Azerbaycan devletinin topraklarına saldırması ve orada kardeşlerimizi şehit etmesini nefretle kınıyorum. İki devlet, tek millet anlayışıyla soydaşlarımızın yanında olduğumuzu ve bundan sonrada olacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Dünyayı en fazla kirletenler gelişmiş ülkelerdir. Çevre, özellikle sanayileşmeyle birlikte gündemimize gelen, en çok tartışılan ve bununla ilgili birçok kavramın ortaya çıktığı özel bir alandır. Çevreyi kirletmeden yaşamak çok daha kıymetlidir. Önemli olan çevremizi korumamızdır. Elbette çevreyi korurken zenginleşmek, üretmek gerekiyor. Dolayısıyla da kurallara uymak gerekiyor” dedi.

HER ALANDA LİDER BİR KOCAELİ’Yİ GÖRÜYORUZ

İnsanların termik santrale, hidrolik santrale, güneş enerjisine ve rüzgar güllerine karşı olduklarını belirten Vali Yavuz, “O zaman enerjiyi nerden bulacağız sorusu ortaya çıkıyor. Demek ki çevreye zarar vermeden yada en az zararla enerjiye de ulaşmamız gerekiyor. Kirlenmeye sebep olabilecek tüm kaynakların takibi ve denetimi konusunda dijital dönüşümü gerçekleştirdik. Aslında atık suyla başlayan çevredeki kirlenmeye sebep olabilecek tüm kaynakların takibi ve denetimi konusunda dijital dönüşümü gerçekleştirdiğimizi memnuniyetle görüyorum. Esasında Kocaeli dediğimiz zaman bilim, sanayi ve teknoloji üssü bir şehirden bahsediyoruz. Türkiye’nin dünya ile yarışan, rekabet eden ve yeni Türkiye’yi ifade eden bir şehirden bahsediyor, her alanda lider bir Kocaeli’yi görüyoruz” dedi.

410 BİN AĞACIN KESİLMESİ ENGELLEMİŞTİR

Bu yıl içerisinde ilimizde 44 sanayi kuruluşuna cezai işlem uygulandığını belirten Vali Yavuz, “Valiliğimiz koordinasyonunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz denetim faaliyetlerine devam ediyor. Az da olsa denetimde ihlal eden firmalara rastlıyoruz. Bu yıl içerisinde 44 sanayi kuruluşuna cezai işlem uyguladığımızı ifade etmek istiyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kıymetli eşi Emine Erdoğan Hanımefendi tarafından ortaya konan ve sıfır atıkla birlikte çevrenin korunmasını hedefleyen bu yaklaşımla beraber 410 bin ağacın kesilmesi engellemiştir. Başta valiliğimiz kompleksi olmak üzere bütün Organize Sanayi Bölgelerimizde, özel konutlarda ve birçok alanda sıfır atık uygulamasını yoğun şekilde takip ediyoruz. Böylesine güzel bir organizasyonda bulunmak bizler için mutluluk vericidir” şeklinde konuştu.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Vali Yavuz’un ardından söz alan Çevre Ödülleri Jüri Sözcüsü İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç, davetlilere İZAYDAŞ’ın faaliyetlerinden bahsederek yürüttükleri çalışmaları anlattı. Saraç’ın konuşmasının ardından davetlilere ödül töreni hakkında hazırlanan sine vizyon gösterisi izletildi ve ardından ödül törenine geçildi. KOBİ Teşvik Ödülünü kazanan Boehlerıt Sert Metal ve Takım Sanayi A.Ş. adına ödülü Genel Müdür Cünyet Dik, Kocaeli Sanayi Odası Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul’dan aldı.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER

Gıda Sektörü Çevre Ödülü Aromsa Besin Aroma ve Katkı Maddeleri A.Ş.’den İlhan Deniz ödülünü KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’ndan aldı.Kimya Sektörü Çevre Ödülü Türk Henkel Kimya San. Ve Tic. A.Ş.’den Ender Yetkin, ödülünü İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’ten aldı.Karma Sektör Çevre Ödülü Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Dağıtım Sistemleri yöneticisi Sinan Bubi’ye ödülünü İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir verdi. Son olarak Otomotiv Sektörü Çevre Ödülü Toyota Otomotiv Sanayi A.Ş. Türkiye A.Ş. Tesis Müdürü Barış Kula ödülünü Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’dan aldı. Ödül töreninin ardından protokol üyeleri ve ödül alan firma temsilcileri birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Ayrıca törende Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve Kocaeli Sanayi Odası Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul tarafından Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’a ödül ve Çevre Ödülleri Jüri Sözcüsü İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç’a plaket verildi. Törenin ardından Kocaeli Sanayi Odası Oda Orkestrası tarafından konser verildi.