3. hafta 3 gol 3 ALTIN puan! “3-0”

İlk yarısı golsüz sona eren maçta 49’da Yiğitali, 83’te Mesut ve 90’3 te de Cerem’in füzeleri ile maçı 3-0 kazanan Kocaelispor, Erhan Altın’ın siftah yaptığı maçta 3 altın puanı cebine koydu.

ÇOK İYİ OLDU

Sarıyer ve Manisa Futbol Kulübü maçlarından 1 puan çıkarabilen ve canları sıkan Kocaelispor, Kocaeli Stadı’nda konuk ettiği Çorum Futbol Kulübü’nü ikinci yarıdaki golleri ile 3-0 yendi. Bu sezonun ilk galibiyetine yeni teknik adamı Erhan Altın ile ulaşan yeşil siyahlılar bay geçeceği hafta öncesi yüreklere su serpti. Yeşil siyahlıların golleri Yiğitali, Mesut ve Cerem’den geldi.

YİĞİTALİ UZAKTAN AVLADI

Maçın ilk yarısında etkili olan taraf Çorum FK’ydı. 1 topu direkten dönen konuk ekip karşısında Kocaelispor fazla bir varlık gösteremedi. İkinci yarıda ise sahada bambaşka bir Kocaelispor vardı. 49’da ceza sahası dışından çektiği nefis şutu ağlarla buluşan Yiğitali takımını öne geçirdi.

YERİNDE DEĞİŞİKLİKLER

Golden sonra da geri adım atmayan ekibimizde tribünden Taner Gülleri’ye telefonla talimat veren teknik direktör Erhan Altın, temposu düşen Dilaver ve Bahattin’in yerine Mervan ve Erdinç’i sahaya sürdü. Orta sahayı rakibe bırakmayan ve diri kalan Kocaelispor’da önce Mesut’un 83’te ardından Cerem’in 90+3’teki şutları filelerle buluştu ve Kocaelispor mücadeleyi 3-0 kazanarak sezonun ilk galibiyetine ulaştı.

SEMİH VE YİĞİTALİ

Tüm takımın yüksek konsantrasyon ve iştahla çıktığı maçın yıldızları Semih ve Yiğitali’ydi. Özellikle Semih adeta topu yiyecek gibiydi. Bahri Can’ın sakatlanması ile formayı giyen ve bu şansını çok iyi değerlendiren Semih en büyük alkışı hak eden isimdi. Giden çalıştırıcı tarafından “Son 15 dakikalık adam” muamelesi yapılan Yiğitali de futbolu ve attığı golle “Buradayım” mesajı verdi. Zor günler Çorum ekibinde ise alınan 3-0’lık yenilgi camiayı hayli sarstı. Gölcük, Darıca ve Derince’nin kaybettiği haftada Kocaelispor profesyonel takımlarımız arasında kazanan tek takımımız oldu. Yeşil siyahlılar önümüzdeki haftayı bay geçecek, 2 hafta sonra ise Afyon deplasmanına gidecek.