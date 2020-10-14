Kocaelispor Affetmedi 0-1

Kocaelispor sezonun 5. maçında deplasmanda Afjet Afyonspor ile karşı karşıya geldi. Yeşil siyahlılar Yiğitalinin ilk yarıdaki golü ile maçı 1-0 kazandı ve üst üste 2. galibiyetine ulaşarak puanını 7ye çıkardı.

BENHUR GETİRDİ YİĞİTALİ BİTİRDİ

Afyon Zafer Stadındaki maçın ilk yarısında Kocaelispor daha etkiliydi. Özellikle Benhur ve Yiğitali ile başarılı olan yeşil siyahlılar 29da golü buldu. Sağdan Benhurun pasında Yiğitali kaleyi yokladı ve fileleri havalandırdı. İlk yarıda başka gol olmadı. İkinci yarıda Afyon Kocaelispor kalesinde baskı kurdu ancak üçüncü bölgede topları kaleye yönlendirirken etkisiz kaldı.

BAYRAM YİNE YAPTI YAPACAĞINI

Kocaelispor ikinci 45 dakikada Benhur ve Batuhan Er ile gole hayli yaklaştı ancak yeşil siyahlılar çerçeveyi göremedi. Mücadelenin son bölümleri heyecan içinde geçti. Uzatma anlarında Aykutun şutunda Bayram soluna uzandı ve topu son anda uzaklaştırarak kader adamı oldu. Son düdük ile birlikte 3 puanı alan Kocaelispor evine mutlu döndü.

ÜST DÜZEY BİR OYUN OLMADI

Afyon Valisi Gökmen Çiçekin de izlediği maçta Kocaelisporun genel manada üst düzey bir temposu yoktu. Mini kamptan çıkan takımda Ramazan Batuhan ve İrfanın da tempo bulması ile Kocaelispor çok daha canlı bir takım haline gelecek. Son transferlerden Benhurun Afyon karşısında maçın en etkili ismi olduğu Kocaelispor puanını 7ye çıkardı. Yeşil siyahlılar haftaya çarşamba İnegölsporu konuk edecek.