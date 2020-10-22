Kural ihlali yapan 230 kişiye para cezası 

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından 21 Ekim günü yapılan kontrollerde bin 647 iş yeri denetlenirken 18 bin 104 kişi sorgulandı. Yapılan denetimlerde karantina ihlali yapan 13 kişiye, maske takma kuralına uymadığı için 200 kişiye ve 2 iş yerine, sosyal mesafe kuralına uymayan 4 şahsa ve 8 iş yerine ve ayakta yolcu kısıtlaması kuralına uymayan ve maskesiz yolcu alan 3 sürücüye olmak üzere toplam 230 kişiye idari para cezası uygulandı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 53 kişi de yakalanarak gözaltına alındı.