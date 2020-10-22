Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından 21 Ekim günü yapılan kontrollerde bin 647 iş yeri denetlenirken 18 bin 104 kişi sorgulandı. Yapılan denetimlerde karantina ihlali yapan 13 kişiye, maske takma kuralına uymadığı için 200 kişiye ve 2 iş yerine, sosyal mesafe kuralına uymayan 4 şahsa ve 8 iş yerine ve ayakta yolcu kısıtlaması kuralına uymayan ve maskesiz yolcu alan 3 sürücüye olmak üzere toplam 230 kişiye idari para cezası uygulandı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 53 kişi de yakalanarak gözaltına alındı.
Kural ihlali yapan 230 kişiye para cezası
Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında yapılan kontrollerde kural ihlalleri yapan 230 kişiye idari para cezası uygulanırken çeşitli suçlardan aranan 53 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
22 Eki 2020 - 16:38 - Gündem
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.