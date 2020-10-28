İşte bu bize hiç YAKIŞMADI! 0-0

2.Lig Beyaz Grup(ta zirveye oynama iddiasıyla yol alan ve 3’te 3 yapmış olan Kocaelispor, sezonun 6. maçında Niğde Anadolu Futbol Kulübü ile deplasmanda karşılaştı. Genç ve umutsuz rakibi karşısında maç boyunca bir türlü istediği oyunu sahaya yansıtamayan Yeşil Siyahlılar 0-0 berabere kalırken, son 6 dakikada iki takımı da kaçırdığı inanılmaz pozisyonlara rağmen gol sesi çıkmaması şaşırtıcıydı

RAMAZAN KARŞI KARŞIYA KAÇIRDI

2-3 futbolcu dışındaki futbolcularının tamamının asgari ücret ile futbol oynadığı Niğde Anadolu Futbol Kulübü karşısında galip gelemeyen Kocaelispor’a, bu beraberlik hiç ama hiç yakışmadı. Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da elverişli pozisyonlardan faydalanamadı. Niğde ekibi ile yaptığı maçın ilk yarısında tutuk bir futbol ortaya koyan Kocaelispor, kalesinde iki önemli pozisyon gördü. Ramazan, Bahattin ve Batuhan ile önemli pozisyonlar bulan ancak bir türlü kilidi açamayan Kocaelispor, soyunma odasına 0-0 berabere girdi. Özellikle Ramazan ile kaçan gol saç baş yoldurdu.

NE YAPTIN BE BAHATTİN ?..

Mücadelenin ikinci yarısının başında Bahattin ile akıl almaz bir gol kaçıran Kocaelispor her ne kadar oyunu yönlendiren taraf olsa da, aradığı pozisyonları maçın son dakikalarına sıkıştırdı. Uzatmalarda Numan ile 2 yüzde yüz gol kaçaıran ekip, berbat bir yönetim gösteren hakem Mustafa Hakan Belder’in, Mervan’ın ceza sahası içinde düşürüldüğü pozisyona seyirci kalmasıyla darbe yedi. Uzatma anlarında ise Niğde ekibi adına Barış Can karşı karşıya gol kaçırdı.

ŞAMPİYONLUK YOLUNDA YARA ALDI… FARK YİNE 8’E ÇIKTI…

Genç rakibi karşısında 0-0 berabere kalan Kocaelispor, 4 maç sonra puan kaybederken, üst sıralar için yara aldı. Benhur’un yokluğunu fazlası ile hisseden ve ofans hattında yine üretken olamayan Kocaelispor’un hücum sorunu, Niğde maçında da devam etti. 6. maç sonunda puanını 11’e çıkaran Kocaelispor ile Ankara Demir’i deplasmanda 1-0 mağlup eden Manisa FK ile arasındaki puan farkı 8’e çıktı. Çarşamba mesaisinde Erzincan, Uşak ve Velimeşe kazanan takımlar oldu. Kocaelispor, cumartesi akyamı 19.00’da başlayacak maçta sahasında Velimeşe’yi ağırlayacak. Bu maç Kocaelispor’un iç sahadaki son gece maçı olacak. Salı günü ise Ankara’da Ankaragücü ile kupa maçı var.