CHP’den Cumhuriyet Yürüyüşü

CHP Kocaeli İl Başkanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97’nci yıl dönümü nedeniyle İzmit’te yürüyüş düzenledi. İzmit Merkez Bankası binası önünde toplanan kalabalık, ellerinde Türk bayrakları yürüyüşe başladı. İl Gençlik Kolları üyeleri dev bayrak açarak yürüyüşe yön verdi. Merkez Bankası binasından İzmit Kent Meydanı kadar süren yürüyüş güzergahında partililer İzmit Belediyesi Bando Takımı eşliğinde 10’uncu Yıl Marşı’nı söyledi. Pandemiye rağmen partililerin yoğun ilgi gösterdiği yürüyüşe Kocaeli İl Başkanı Harun Yıldızlı, CHP PM Üyesi Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, Gençlik Kolları Başkanı Zeki Karakadılar, ilçe başkanları ve meclis üyeleri katıldı.

SOSYAL MESAFE SÖZDE KALDI

Sosyal mesafeli yürüyüş ismi verilen yürüyüşte sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı. İzmit Kent Meydanında sona eren yürüyüşün artından İl Başkanı Harun Yıldızlı, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan yürüyüşe katılan partililere seslendi. Kent Merkezi’ndeki etkinlikte kürsüye çıkan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Bu coşkuyu hep birlikte yaşıyoruz. Bu Cumhuriyet ilelebet yaşasın istiyoruz. Atamız bize çok güzel bir medeniyet bıraktı. Daha fazla Atatürkçü, vatansever gençler yetiştirmeliyiz. Kadrolarımız çok güzel çalışmalar gerçekleştiriyorlar. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle anıyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” dedi.

“KENTİN TAMAMINI ALDIĞIMIZDA KENTİN HER BİR YANINA YAYACAĞIZ”

Hürriyet’in ardından söz alan CHP İl Başkanı Özgür Harun Yıldızlı, “Cumhuriyetimizin 97’nci yılında Gazi Mustafa Kemal’in bize emanetini ilelebet muhafaza ve müdafaa edeceğiz. Bu bizim en kıymetli hazinemiz. Bugün İzmit belediyemiz Kocaeli’ye ve Türkiye’ye Atatürk Müzesi’ni kazandırdı. Bunların devamını getireceğiz. Kentin tamamını aldığımızda bu eserleri Kocaeli’nin, Türkiye’nin her bir yanına yayacağız. Cumhuriyeti hep birlikte ilelebet yaşatacağız” diye konuştu.

"BU MEYDANLARDA HERKES ÖZGÜRCE HALAY ÇEKECEK”

Etkinlikte son olarak kürsüye çıkan Tahsin Tarhan konuşmasında, “Bugün bayram, neşelenelim. Cumhuriyet 23 Nisan 1920’de kuruldu, 29 Ekim’de ilan edildi. Cumhuriyetin 2’nci yüzyılı olan 2023’te bu ülkenin temeli atılacak. Başımızdaki zat yoksul bir ailenin çocuğuydu, belediye başkanlığı, başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı veriyor ona. Bu Cumhuriyetin sayesinde gerçekleşiyor. Şimdi ise milli bayramları kutlattırmıyor. CHP varsa herkes hakkını alacak. CHP ve cumhuriyet olduğu sürece özgürce yaşayacaksınız. Cumhuriyetin 2’nci yüzyılında hep birlikte bu ülkenin temellerini atalım. Biz Ortadoğu’nun bir parçası olmayacağız. Bu ülkede yeni bir anayasa kuracağız. Bu meydanlarda halkımız özgürce hep birlikte halaylar çekecek” dedi.