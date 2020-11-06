Vatandaş vergiden bıktı

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) açıkladığı verilere yeniden değerleme oranı yüzde 9.11 oldu. Buna göre vergi harç ve cezalara 2021 yılında yüzde 9.11 oranında zam gelmesi bekleniyor. Yeni yıl ile birlikte gelecek olan trafik cezaları, harçlar ve vergiler zammını vatandaşa sorduk.

“HALK İÇİN BÜYÜK SORUN”

Kocaeli Üniversitesi öğrencisi Bilgin Çelik zam oranı ile düşüncelerini, “Burada öğrenciyim, hayat şartları çok zor buna rağmen her geçen gün hayatımıza yeni zamlar geliyor. Bu hayat şartlarında zamların son bulması gerekiyor.” şeklinde açıkladı. İngilizce öğretmenliği yapan Velat Bal ise zam değerlendirmesinde, “Ekonomimizin iyileşmesi için vergiler şart fakat vergiye zam üstüne zam olması halk için çok büyük sorun” ifadelerini kullandı.

“OLUMLU YÖNDEN BAKMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrenci olan Sıla Keçeci, “Baktığımız zaman zaten beklenen bir zamdı, enflasyon gerçeğinin olduğu bir yerde zamlar da gayet normal. Tabi ki halk olarak bunun sıkıntısını yine biz çekiyoruz. En azından enflasyon oranından az olduğu için olumlu yönünden bakmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“DAHA FAZLA ZAM GELMESİN”

İzmit’te ikamet eden ev hanımı Nuran Soylu, “Her şeye zam geldi, daha fazla zam gelmesin.” şeklinde isyan etti. 70 yaşındaki emekli Halis Dadanlar yeni yılda vergi ve harçlara zam gelmesini, gelen oranı normal bulduğunu belirtti. Samsunlu Mustafa Akbulut, “18 senedir itinayla fahiş vergiler ödüyoruz, ama oy vermekten de geri durmuyoruz şaşırmamak gerek.” dedi.

“ALDIĞIM BURSU HARCA YATIRDIM”

Kocaeli Üniversitesinde öğrencisi Funda Uzun zam oranı değerlendirmesinde, “Her güne yeni zamlarla uyanır olduk. Sadece vergiler değil, zam gelmeyen alan yok. Okullarda yüz yüze eğitim olmamasına rağmen harçlara bile zam zaten geldi. Geçtiğimiz dönem 385 TL ödemiştim bu sene 418 TL yatırdım. Aldığım burs ücretini tekrar harca yatırdım. Pandemiden dolayı çalışma imkanımız da kısıtlandı. Zamları doğru bulmuyorum” dedi.

“SOSYAL DEVLET İLİŞKİSİNE AYKIRI”

Üniversite öğrencisi Ömer Faruk Ceylan, “Türkiye her yıl yüzde 10 civarı zamma alıştı. Trafik cezaları problem değil bu tarz zamları tasdikliyorum fakat harçlar, vergiler sosyal devlet ilişkisine aykırı” şeklinde konuştu. Öğrenci Afra İnanç ve Şevval Azra Kural ise “Trafik cezaları sorun değil fakat vergilere zam yapılması doğru değil.” Muhasebeci Kadir Kılıç, “Her şeye zam geliyor ama çalıştığımız şirketlerden zam alamıyoruz” ifadelerini kullandı.