Erdoğan'ın katıldığı kongrede neler oldu?

Kongrenin giriş alanında Cumhurbaşkanlığı yetkilileri, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Yetkilileri, Büyükşehir Belediyesi Zabıta yetkilileri tarafından geniş önlemler alındı. Kongreyi takip edecek kişiler üç arama noktasından geçirildi.

Kongreye CHP Kocaeli İl Başkanı Özgür Harun Yıldızlı çelenk gönderdi.

Kongre salonunun duvarları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kocaeli ziyaretlerinde çekildiği fotoğraflar ile kronolojik olarak kaplandı.

Kongreye katılan davetlilere içine Su, dezenfektan ve kek bulunan bir çanta verildi.

Kongre başlamasına sayılı dakikalar kala skandal bir olay yaşandı. Partiler için sandalyelere AKP Bayraklarının arasında karışan DEVA Partisi bayrakları tepki topladı. DEVA Partisi bayraklarının fark edilmesi ile birlikte kısa sürede kaldırıldı.

Gençlik kolları üyeleri kongre alanına giriş yaparken izdiham yaşandı. Sosyal mesafe kurallarına uymayan gençler güvenlik noktasında sıkıştı

Kongre salonunun sol tarafı gençlik kolları üyelerine ayrıldı. Turuncu Renkte tişörtler giyerek slogan attı.

Kongre alanının belirli noktalarında UMKE sağlık ekipleri sedyeler birlikte hazır bir şekilde bekledi

İstifa ettikten sonra partiye küstüğü ifade edilen ve hiçbir parti etkinliğine katılmayan İl Eski Başkanı Abdullah Eryarsoy kongreye katıldı. Eryarsoy’a ilgi oldukça yoğundu.

Kongreyi takip etmek isteyen vatandaşlar Kongrenin yapıldığı B Salona alınmadı. Sadece davetliler ve delegelerin girebildiği B Salondaki herkesin KOVİD testi daha önce yapılmıştı. Test yaptırmayan vatandaşlar ise kongreyi Dev ekranların kuruluğu C Salonunda takip etti.

Kongreti eski belediye başkanları davetli alanında takip ederken, İzmit eski Belediye Başkanı Nevzat Doğan A Protokolde kongreyi takip etti.

Kongrenin başlamasından yarım saat sonra gelen Son Başbakan, İzmir Milletvekili Binali Yıldırım Büyük coşku ile karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salona giriş yapana kadar konuşma yapan Binali Yıldırım Kongrenin en uzun süreli konuşan isimlerinden biri oldu.

Sosyal mesafe düzenine göre dizilen sandalyeler kongrenin başlaması ile birlikte yerlerinden oynatıldı ve salonun ön kısımlarına doğru taşınama başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kongrenin başlamasında yaklaşık bir saat sonra kongre 14.22’de alanına giriş yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Milletvekilleri ve eski Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ile birlikte kongre salonuna giren Cumhurbaşkanı Erdoğan, direk olarak kürsüye yönelerek konuşmasına başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın salona gelmesi ile birlikte partililer salonunun ön tarafına yönelerek sosyal mesafe kurallarını hiçe saydı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan salona girdiğinde maske kuralına uymayan partililerden işaret ile maske takmalarını istedi

Erdoğan’ı görüntülemek isteyen partililer sandalyelerin üzerine çıkarak cep telefonları ile görüntüler almaya başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmaya başladıktan yaklaşık yarım saat sonra bazı davetliler kongre salonunu terk etmeye başladı.

Erdoğan’ın konuşmasında sürekli sloganlar ile kesen Gençlik Kolları üyeleri Erdoğan’ın takdirini kazandı.

Erdoğan’ın konuşmasın sırasında Gençlik Kolları üyeleri, “Yürüyeceksin Kocaeli Gençliği yürüyecek arkandan yazılı” dev pankart açtı.

Erdoğan’ın konuşması sonrası, gençlik Kollarının Reis buraya diye slogan atması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlik kollarına doğru giderek gençleri selamladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gençlerin tanına girmesi ile birlikte salonda gençlere maske uyarısı yapıldı.

Erdoğan, konuşmasının bitirdikten kısa bir süre sonra kongre alanını terk etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının bitmesi ile beraber Kongre alanında bulunan partililer kongrenin devam etmesine rağmen kongre alanını terk etti. AKP 7. Olağan kongresi kısıtlı katılım ile devam etti.