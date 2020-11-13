Prometeon Kalite Haftası'nda Kocaelispor coşkusu

Prometeon Türkiye, Avrupa Kalite Haftası'nı Kocaelispor yöneticileri ve futbolcularının katılımıyla gerçekleşen sade bir törenle kutladı. Prometeon Türkiye’nin ev sahipliğinde İzmit’te gerçekleştirilen Kalite Haftası kutlamalarına, Prometeon Türkiye Fabrika Direktörü Bahadır Özer, Kalite Direktörü Alper Erkal, Kocaelispor Başkan Yardımcısı Engin Koyun ve yöneticiler, Teknik Direktör Erhan Altın ve futbolcuların yanı sıra Lastik-İş temsilcileri ve Prometeon Türkiye çalışanları katıldı.

"DÜNYAYA LASTİK ÜRETİYOR"

Prometeon Türkiye Fabrika Direktörü Bahadır Özer yaptığı konuşmada, “1960 yılında Türkiye’nin ilk lastik fabrikası olarak kurulan bu fabrikada çalışanlarımızla birlikte 60 yılda pek çok başarıya imza attık. Dünyanın endüstriyel ve ticari lastik odaklı tek şirketi Prometeon’un dünyadaki 4 üretim tesisinden biri olan fabrikamızda, Pirelli marka endüstriyel ve ticari lastiklerin üretimini gerçekleştiriyoruz. İzmit fabrikamız gerek kalitesi gerekse de başarıları ile hem Türkiye pazarına hem de dünyaya lastik üretiyor. Her türlü başarıyı bu ailenin birer ferdi olarak gördüğümüz çalışma arkadaşlarımız ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Kalite bizim üretim standartlarımız için en önemli değerlerden biri. Kalite konusunda farkındalığı artırmak amacıyla her yıl Kalite Haftası’nı kutlamaya, çalışma arkadaşlarımızda da bu bilinci yaratmaya devam ediyoruz. Kocaeli’den dünyaya üretim yapan bir marka olarak da şampiyon görmek istediğimiz Kocaelispor futbolcularına ve yöneticilerine bu önemli günde bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum” dedi.

"DÜNYAYA KANITLAMIŞ BİR TESİS"

Kalite Direktörü Alper Erkal ise, “Pirelli marka endüstriyel ve ticari lastik üretiminde fabrika olarak gücümüzü ve kalitemizi dünyaya kanıtlamış bir üretim tesisiyiz. Kalite yönetimi ekibi olarak kalite standartlarımızı her zaman koruyarak daha iyisi için çalışmaya, büyümeye ve üretmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu. Kocaelispor Başkan Veklili Engin Koyun "Bizi en güzel şekilde ağırlayan Prometeon’a teşekkür ederiz.Kalite Haftaları hayırlı olsun’’ dedi. Kocaelispor Teknik Direktörü Erhan Altın ise yaptığı konuşmada, Kocaelispor’un da her hafta kalite sınavı verdiğine değinerek Prometeon Türkiye çalışanlarının Kalite Haftası’nı kutladı.