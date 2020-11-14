Kocaelispor-Sancaktepespor (Canlı anlatım)

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup temsilcimiz Kocaelispor, Kocaeli Stadyumu’nda Sancaktepespor'u konuk etti

0' MAÇ BAŞLADI

1' Sancaktepe ilk dakikada gol kaçırdı. Behlül kaleci Bayram ile karşı karşıya kaldı. Behlül'ün şutunda Bayram topu kornere gönderdi

8' Kocaelispor Benhur ile etkili oldu. Bu futbolcunun şutunda savunma kapandı, boşta kalan topu Mervan dışarıya gönderdi.

20' Yiğitali serbest vuruşta kaleyi yokladı,şut ve soldan az farkla dışarıya çıktı...

30' Sancaktepe gole yaklaştı. Önce Behlül sonra Melik tehlikeli oldu.

31' Kocaelispor Mervan ile gole çok yaklaştı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Mervan'ın şutunda Hüseyin topu kornere tokatladı.

38' Sancaktepe'de Behlül şut çekti top üstten dışarıya çıktı.

39' Erhan Şentürk soldan ceza sahasına sokuldu şutunda top ağlara gitti

İLK YARI SONA ERDİ

Dk. 60: Sancaktepe’de Melik Derin şut çekti. Bayram soluna uçarak topu çıkardı.

Dk. 62: Sancaktepe gole çok yaklaştı. Yakın mesafeden Behlül Aydın’ın şutunda kaleci Bayram inanılmaz şekilde soluna uzanarak topu çıkardı.

Dk. 69: Sancaktepe’de Melik topu içeriye çevirdi, Murat Cem son anda topa yetişti ve topu kornere gönderdi.

Dk. 70: Kocaelispor Yiğitali ile köşe vuruşu kullandı. Ters kafa vuruşu sonrasında Sancaktepe savunması gol çizgisi üzerinden topu çıkardı.

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DOSTLAR RAKİP OLDU

Kocaelispor’un eski futbolcularından Erhan Altın ve Mustafa Çapanoğlu rakip oldu. Kocaelispor’u çalıştıran Altın ile Sancaktepe ekibini çalıştıran Çapanoğlu’nun maç öncesi samimiyeti dikkatlerden kaçmadı. İki deneyimli teknik adam da bir birine başarı diledi. Öte yandan Sancaktepe ekibinin genç yardımcı antrenörü İskender Köksal da Kocaeli’deki dostları ve basın mensupları ile hasret giderdi.

İLK YARIYI GERİDE TAMAMLADIK

Tahmin edildiği gibi Sancaktepe ekibi topla iyi oynadı ve oyun geçişlerini sağlık bir şekilde ilk yaptı. İstanbul ekibi ilk yarıyı Erhan’ın golü ile önde tamamladı. Gol öncesi Benhur’a yapılan net faul görülmedi. Golün ardından sevinci abartan Sancaktepeli futbolcular ile Kocaelispor’dan Muhammed arasında gerilim yaşandı.

AHMET AKAY’A BAŞSAĞLIĞI

Gazetemizin merhum foto muhabiri Ahmet Akay için Kocaelispor Teknik Direktörü Erhan Altın ve Sancaktepespor Teknik Direktörü Mustafa Çapanoğlu başsağlığında bulundu. İki teknik adam Ahmet Akay’ın görevine son derece sadık, işini titiz yapan ve muhabir olduğunu belirtti. İzmit Belediyesi’nin tertiplediği etkinliğe kampta oldukları için katılamadıklarını belirten Altın ve Çapanoğlu, Akay’a Allah’tan rahmet, geride kalanlara sabır diledi.

MERVAN İLE BAŞLADIK

Kocaelispor’da Teknik Direktörü Erhan Altın, Sancaktepespor maçına kalede Bayram, savunmada Semih, Gökhan, Numan, Kemal Can, önlerinde Muhammed, Murat Cem, kanatlarda Benhur ve Ramazan, forvete yakın bölgede Yiğitali, ileride de Mervan abi 11’ini sahaya sürdü. İsmet, Erdinç, Hakan, Cerem, Aydın, Haşim Arda, Bilal, Taha Batuhan, Mesut ve Bahattin, Altın’dan forma bekleyen isimlerdi. İkinci yarının başında Gökhan çıktı yerine Erdinç girdi. Sancaktepe ekibinde ise sakat şekilde maça başlayan Erdinç ikinci yarıya devam edemedi.

HAVA SERİN, ZEMİN DÜZGÜNDÜ

Kocaeli Stadı’nda oynanan maçta hava serindi. Yaklaşık 15 derecelik sıcaklıkta oynanan maçta zemin elverişliydi. Maç başında yağan yağmur oyunu zaman zaman zorladı, kimi futbolcuların zeminde kaydığı görüldü.

KLASİK İZAYDAŞ

Lokalizasyon olarak çok derece elverişsiz yere yapılan Kocaeli Stadı’nın yanında bulunan çöp fabrikası, Kocaelispor – Sancaktepespor maçı sırasında da saldığı gazla sorun yaşattı. Maçın localardan izleyen taraftarlar ve iki takım teknik kadro ile sporcuları zor anlar yaşadı.

MERT GÜVENALTIN SİFTAH YAPTI

İlimizin genç ve başarılı gazetecilerinden Mert Güvenaltın bir süredir Karamürsel’de farklı bir sektörde çalışıyordu. Demokrat Kocaeli Gazetesi Spor Müdürlüğü görevinden Gölcükspor Kulüp Müdürlüğü görevine getirilen Erol Kaçmaz’ın ardından Mert Güvenaltın ile anlaşma yapılmıştı. Daha önce farklı gazetelerde görev yapan Güvenaltın, Kocaelispor – Sancaktepespor maçı ile görevine resmen başlamış oldu.