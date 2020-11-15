Talha Kös dünya evine girdi

Kocaeli’nin tanınan isimlerinden SEKA Park’ın mimarı Talha Kös ile İş İnsanı İbrahim Nalbant’ın kızı Tuğba Nalbant bugün akşam saatlerinde düzenlenen büyüleyici nikah töreni ile dünya evine girdi. Kös’ün mimarlığını yaptığı SEKA Partk’ta bulunan Uluslar Arası Kongre Merkezine gerçekleşen nikah törenine iş ve siyaset dünyasından bir çok isim katıldı.

PROTOKOL AKIN ETTİ

Nikah törenine Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Fatih Erbakan, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, AKP Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Abdülkadir Özel, AKP Genel Sekreter Yardımcısı Yasin Bölükbaşı, AKP Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Ankara Büyükşehir Belediyesi AKP Grup Başkan Vekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Ankara Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, AKP İstanbul Milletvekili Zafer Sarıkaya, AKP Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Mehmet Aras, Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Alaaddin Sarı, AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve çok sayıda davetli katıldı.

CÜZDANI ERBAKAN VERDİ

Yoğun tedbirlerin alındığı düğün töreninde çiftin nikahını Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın kıydı. Prokol katılımcılarının tamamının nikah şahidi olduğu nikahta çifte evlilik cüzdanlarını Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan verdi. Nikah törenin ardından toplu hatıra fotoğrafı çekinildi.

AKŞENER VE GÜL ÇELENK GÖNDERDİ

Katılımcıların yanı sıra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül törene çelenk gönderdi. Koronavirüs nedeni ile geniş güvenlik önlemlerinin alındığı nikah töreninden salonun avlusuna da maslar ve seyyar sobalar kuruldu. Bin 200 Kapasiteli salonda tedbirler kapsamında sadece 300 kişi ağırlandı.