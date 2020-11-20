Sonbaharın tüm renkleri ve güzellikleri Eriklitepe’de

Gölcük Belediyesi’nin %100 iştiraki olan GÖLAŞ tarafından işletilen Eriklitepe Tabiat Parkı Tesisleri’nde, günlük ve uzun süreli tatil yapabileceğiniz bungalov tipi evleri bulunuyor. Ayrıca; restoran, kafe, mangal alanı, mescit, yürüyüş parkurları, oyun ve macera parkı, spor aletleri ve kamp alanı hizmeti de veriliyor. İki oda, bir salon, banyo ve açık mutfaktan oluşan bungalov tipi evlerde, ailenizle birlikte 5 kişi gönül rahatlığıyla kalabilir, mutfak araç gereçleriyle yemeğinizi, isterseniz de mangal keyfi yapabilirsiniz. Restoranın da ise; özel olarak hazırlanmış serpme kahvaltı ve leziz yemeklerden yiyebilirsiniz.

ÇADIRINIZI KURUP KAMP YAPABİLİRSİNİZ

Bunun yanı sıra Erikli Tepe Tabiat Parkı’nı günlük olarak da ziyaret edebilir, aileniz ve sevdiklerinizle piknik yapabilirsiniz. Eğer arzu ederseniz, çadırınızı kurup, kamp ateşinizi de yakarak gece de konaklayabilirsiniz. Kampınızın sorunsuz geçmesi için tüm ayrıntılar düşünülmüştür.

ERİKLİTEPE’YE NASIL GİDİLİR?

Şehrin keşmekeş ve gürültülü atmosferinden kurtulup, tertemiz havası ve muhteşem doğasıyla sizleri bekleyen Eriklitepe Tabiat Parkına ulaşımda çok kolay: Park; Kocaeli şehir merkezine 30 km, Gölcük merkeze ise yaklaşık olarak 12 km mesafededir. Eriklitepe Tabiat Parkı’na gitmek için Gölcük İhsaniye Mahallesi’ne ulaştığınızda ise sizi muhteşem doğal güzellikler arasında geçecek, yön tabelalarını takip ederek rahatça seyahat edebileceğiniz bir yolculuk bekliyor. Bu yolculuk bittiğinde; hayatınızda çokta görme fırsatını bulamayacağınız bir dinlence yeri olan Eriklitepe Tabiat Parkıyla buluşacak, hayallerinizi süsleyecek bir doğal güzellik ile baş başa kalacaksınız. Rezervasyon ve Ayrıntılı Bilgi için: 0 538 045 80 00