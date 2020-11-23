GTÜ Tasarım ve Prototip merkezi için temel atıldı

Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ) Teknopark A.Ş.’de yer alacak ve Ar-Ge teknoloji tabanlı fikir/proje/buluş çalışmaların prototipleştirilmesine altyapı imkanı sunacak, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ve KMC Group Tarafından desteklenen, Tasarım Odaklı Prototip Geliştirme Merkezi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi. GTÜ Kampüsünde yapılan törene GTÜ Rektörü ve GTÜ Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, KMC Group Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Eren ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu, GTÜ ve Teknopark yönetimi, KMC Group çalışanları, sanayiciler ve akademisyenler katıldı.

ÜRÜN VE ÜRETİM İÇİN CİDDİ BİR ADIM

Törenin açılışını GTÜ Teknopark A.Ş. Genel Müdürü M. Güray Değerli yaparak merkez hakkında şunları söyledi: “Bugün bizim için çok anlamlı ve değerli bir gün GTÜ Tenkopark A.Ş. olarak Doğu Marmara Kalkınma Ajansından hibe destekli aldığımız Tasarım Odaklı Prototip Geliştirme Merkezi projemizin üst yapı inşaatının temelini atıyoruz. Bu proje bölgemiz için çok önemli bir proje; özellikle sanayicilerimiz bilhassa orta ve küçük ölçekli, imalatçılarımızın tasarım, prototip geliştirme ihtiyaçlarının bu bölgede karşılanması konusunda ciddi bir adım içindeyiz. Çünkü küçük imalatçılarımız buna yatırım yapacak imkanı, personel, cihaz, makine ekipman, ekip ekipmanı bulamıyorlar. Burayı aynı zamanda bir işletme ve eğitim merkezi olarak değerlendirdik. Kalkınma ajansımızda projeye bu anlamda değer ve destek sağladı. Üst yapısını ise KMC Group üstlenerek desteğini bizlere verdi. Hayırlı olmasını diliyoruz.”

BÖLGENİN ÖNEMLİ BİR İHTİYACINI KARŞILAYACAK

GTÜ Rektörü ve GTÜ Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan konuşmasında merkezin öğrencilerin, araştırmacıların ve akademisyenlerin yanında bölge sanayicileri için önemini belirtti. Aslan, “Pandemi sürecinde gördük ki öğrencilerimize özellikle teorik derslerini uzaktan eğitimle verebiliyoruz. Fakat öğrencilerimizin esas ihtiyaç duyduğu derslerinin uygulamalarını yapmak. Bunun için laboratuvarlarımız var, ama yeterli değil. Böyle bir çalışma ile öğrencilerimizi gerçek hayattaki projelerle beraber yoğurmak, öğrendiklerinin uygulamalarını yapmak, onların meslek hayatlarına hakikaten çok büyük gelişmelere yol açacak. Onları diğer üniversite mezunlarından daha çok aranan nitelikte olma imkan sağlayacağını düşünüyorum. Dolayısı ile burası prototip merkezi ama aynı zamanda bir eğitim merkezi olacaktır. Çevre organize sanayi bölgelerinin de bulunan şirketlerinde prototip ve tasarım merkezine büyük ihtiyaçları vardır. İşte bu merkez bu ihtiyaca yönelik tasarım ve prototip geliştirilmesinde, hem öğretim üyelerimiz hem de öğrencilerimizin görev alması ile bölgeye büyük katkı sağlayacaktır. Bizim eğitim sistemimizde de merkezin büyük faydalar sağlayacağına inanıyorum. Bu merkezin geliştirilmesinde emeğini, sevgisini esirgemeyen KMC Group Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Eren Bey’e çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda projenin gerçekleştirilmesinde Doğu Marmara Kalkınma Ajansına şükranlarımı sunuyorum ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

BÖLGE İÇİN BAŞARILI BİR PROJENİN TEMELİ ATILIYOR

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu ise konuşmasında “ 2019 yılı üretim alt yapılarının desteklenmesi amacı ile çıktığı mali destek programının başarılı projelerinden birinin temelleri bugün atılıyor. GTÜ bölgemizde proje bazlı en yoğun çalıştığımız en iyi üniversitelerden birisidir. Sayın rektörümü ve ekibini tebrik ediyorum. Tasarım Odaklı Prototip Geliştirme Merkezi bölgemizdeki girişimcilere, üniversitelerimizde öğrenim gören öğrencilere ve hocalarımıza hizmet edecek bir merkez. Öğrencilerimizin araştırmacılarımızın kendi imkanları ile tasarımlarını geliştirmelerini, prototiplerini üretmelerinin zor olduğunu biliyoruz. Bu alt yapı inşallah hem buradaki öğrencilerimize, hem mezunlarımıza, hem araştırmacılarımıza hem de bölgemizdeki sanayicilere hizmet verecek bir merkez. Projemizin GTÜ’ye ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

EĞİTİME ÖNEMLİ BİR DESTEK SAĞLANDI

Merkezin üst yapısını hibe eden KMC Group Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Eren konuşmasında yaptığı açıklamada eğitime destek vermeye devam edeceklerini belirterek şunları söyledi: “ Temelini attığımız tesisimizin vatanımıza ve milletimize, bilhassa üniversitemize geleceğimize, gençliğimize hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. 7 yüz kişilik çalışma ekibi ile yedi ayrı tesiste, beş ülkede bulunan ofisleri ile 53 ülkeye ihracat yapan Demir Çelik Sektöründe faaliyet gösteren bir müesseseyiz. Bizim için bugün temeli atılan tesisimizin çok farklı bir özelliği var. 2004 yılından beri eğitime destek çerçevesinde ülkemize beş ayrı güzel güzide eser kazandırdık. İlk defa kayseri dışında eğitime destek kampanyası çerçevesinde yapmış olacağımız bu tesis bizim içim ayrı bir nitelik kazanıyor. Çok kıymetli rektörümüzle yapmış olduğumuz istişareler sonucunda tamamen kendi rıza ve gönlümüzden kopmuş bir şekilde bu tesisin yapılmasını üstlendik. İnşallah bundan sonrada KMC Group adına ülkemizde bize nerde görev verilirse, nasıl bir vazife verilirse, ne yapmamız istenirse yapmaya hazır olduğumuzu buradan duyurmak isterim. Tesisimiz hayırlı uğurlu olmasını Allah’tan niyaz ederim.”

Konuşmaların bitiminde dua edilmesi ve kurban kesiminin ardından merkezin temeline ilk harç dökülmesi için GTÜ Rektörü ve GTÜ Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, KMC Group Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Eren ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu tarafından butona basıldı.