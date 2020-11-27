Kocaelispor'da 5 futbolcunun testi pozitif

Kahramanmaraşspor ile oynanacak olan maç öncesi Covid-19’a takılan kaleci Bayram Olgun, stoperler Kemal Can Aydemir ve Taha Batuhan Yayıkçı, orta saha oyuncusu Mesut Özdemir ile kanat forvet Bahattin Köse maç kadrosundan çıkarıldı.

KAHRAMANMARAŞ, ERZİNCAN VE HEKİMOĞLU MAÇLARINDA YOKLAR!

Bu futbolcular Kahramanmaraş, Erzincan ve Hekimoğlu Trabzon gibi bir birinden önemli maçlarda sahadaki yerlerini alamayacak. Pazartesi günkü testlerin ardında sayının artmasından endişe ediliyor. Gözler süresiz kadro dışı bırakılan Aydın, Bilal ve Cerem Talha’nın affedilip affedilmeyeceğine çevrildi.