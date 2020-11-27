Kocaelispor'da 5 futbolcunun testi pozitif

Kahramanmaraşspor ile oynanacak olan maç öncesi Covid-19’a takılan kaleci Bayram Olgun, stoperler Kemal Can Aydemir ve Taha Batuhan Yayıkçı, orta saha oyuncusu Mesut Özdemir ile kanat forvet Bahattin Köse maç kadrosundan çıkarıldı.
KAHRAMANMARAŞ, ERZİNCAN VE HEKİMOĞLU MAÇLARINDA YOKLAR!
Bu futbolcular Kahramanmaraş, Erzincan ve Hekimoğlu Trabzon gibi bir birinden önemli maçlarda sahadaki yerlerini alamayacak. Pazartesi günkü testlerin ardında sayının artmasından endişe ediliyor. Gözler süresiz kadro dışı bırakılan Aydın, Bilal ve Cerem Talha’nın affedilip affedilmeyeceğine çevrildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.