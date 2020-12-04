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- 04 Ara 2020 - 09:42 G: 04 Ara 2020 - 10:17

Kocaeli sise teslim oldu

Kocaeli'de etkili olan yoğun sis D1-00 karayolunda görüş mesafesini düşürünce sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Anadolu Ajansı
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Kocaeli'yi sabah saatlerinde yoğun sis etkisi altına aldı. Yoğun sis nedeni ile Kocaeli'nin Başiskele, İzmit, Derince, Kartepe ilçesinde görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. D100 karayolu ve D130 karayolunda yoğun sis nedeni ile görüş mesafesi azalınca sürücüler zor anlar yaşadı. Sis nedeni ile sürücüler hızını düşürerek ilerlemek zorunda kaldı.

04 Ara 2020 - 09:42 - Gündem

Muhabir Anadolu Ajansı

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