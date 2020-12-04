KOÜ'lü akademisyenler dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yer aldı

Araştırma üniversitesi olma yolunda emin adımlarla ilerleyen ve başarılarına her gün bir yenisini ekleyen Kocaeli Üniversitesi şimdi de “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesinde 10 akademisyeniyle birden yer aldı.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ’NDEN 6,

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ'NDEN 4 AKADEMİSYEN LİSTEDE

Stanford Üniversitesi’nden Dr. John PA Ioannidis, K. W. Boyack ve J. Baas’ın PLOS Biology dergisinde yayımlanan makalesinde, 2019 yılında yapılan değerlendirmeye göre, dünyanın en etkili bilim insanlarının sıralandığı bir listeye yer verildi. Listede üniversitemiz Mühendislik Fakültesi’nden 6, Teknoloji Fakültesi’nden ise 4 öğretim üyesi yer aldı. Listede; Mühendislik Fakültesi’nden Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Aldanmaz, Çevre Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Pekey, Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emel Taban, Mekatronik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Bingül, Mekatronik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Ocak ve Mekatronik Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Metin Aydın ile Teknoloji Fakültesi’nden Otomotiv Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Çanakcı, Otomotiv Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Necati Özsezen, Enerji Sistemleri Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Engin Özdemir ve Otomotiv Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ertan Alptekin yer aldı.

ÖNEMLİ KATKI SUNACAK

Listede yer alan 10 akademisyenimizi de tebrik eden Rektörümüz Prof. Dr. Sadettin Hülagü konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Pandemi süreci ile birlikte bilimsel çalışmalar her ne kadar önemli ölçüde sekteye uğramış olsa da; 2020 verilerine baktığımızda özellikle üniversitemizin bilimsel çalışma sayısında ve araştırma projesine alınan desteklerde önemli bir artış olduğunu görmekteyiz. Üniversitemize bu yıl; TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı’nda 6 proje ile 4 Milyon TL’lik destek sağlanmıştır. Bu programa başvuran 68 üniversite arasında 11. sırada yer almıştır. Bununla birlikte TÜBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite endeksinde 21. sırada yer alan üniversitemiz önemli başarılarına bir yenisini daha eklemiş bulunmaktadır. 10 akademisyenimiz, ülkemizden 857 akademisyenin yer aldığı ‘En Etkili Bilim İnsanları Listesine’ girmeyi başarmıştır. Bu tür başarılar, üniversitemizin araştırma üniversitesi olması yolunda önemli katkılar sunacaktır.” dedi.

176 ALT ALANDA SIRALAMA YAPILDI

Stanford Üniversitesi’nin koordinasyonunda yürütülen söz konusu çalışmada 161.442 bilim insanı sıralandı. “Updated science-wide author databases of standardized citation indicators” başlıklı araştırmada, kapsamlı bir bilimsel etki endeksi oluşturularak tüm dünyada araştırmalar yapan ve makaleler yayımlayan akademisyenler sıralandı. Bilimsel makalelerin, atıf oranlarının, yazar sırası ve sayısı gibi kriterlerin, kompozit indikatör bilimsel etki endeksi kullanılarak değerlendirmeye alındığı araştırmada, bilim insanlarının h-indeksi, yayın ve atıf sayısı gibi önemli ölçütler göz önüne alınarak 22 bilimsel alan ve 176 alt alanda sıralama yapıldı.