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- 06 Ara 2020 - 16:44 G: 06 Ara 2020 - 16:45

Körfez’de Urfa mesaisi sürüyor

Kocaelispor’da 13 Aralık Pazar günü deplasmanda oynanacak olan Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarına devam ediliyor.

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
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Teknik Direktör Erhan Altın nezaretinde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümü ısınma koşusu, ısınma hareketleri ve kuvvet çalışmasıyla başladı. İki grup halinde yapılan pas çalışmasının ardından son bölümde yarı sahada çift kale maç yapılarak antrenman tamamlandı.

TESİSLER HAFTALIK İLAÇLANIYOR

Testleri pozitif çıkan ve karantinada bulunan futbolcular 2’şerli gruplar halinde sosyal mesafeli koşular ve pas çalışması yaparken, salı günü hafta arasında yapılacak olan testlerin ardından Şanlıurfa kafilesi belli olacak. Tesislerde ise teyakkuz hali devam ediyor. Basın ve taraftara girişin yasak olduğu tesislerde kuş uçurtulmuyor. Özellikle hijyen konusunda büyük bir hassasiyet gösterilirken Körfez Belediyesi haftalık olarak tesislerin tamamını ilaçlıyor.

06 Ara 2020 - 16:44 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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