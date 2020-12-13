Kocaelispor, Şanlıurfa’da maç ciddiyetinde antrenman yaptı

Teknik Direktör Erhan Altın denetimindeki antrenmanda çarşamba günkü Gaziantep Futbol Kulübü maçının bir bakıma provası da yapılmış oldu.
MUHTEMEL 11
Isınma koşusu, ısınma hareketleri, pas ve koordinasyon çalışmalarının ardından tam sahada çift kale maç yapıldı. Şanlıurfaspor Tesisleri’nde yapılan çift kale maçta ideal olarak düşünülen kadroda İsmet, Yiğit Canguru, Kemal, Taha Batuhan, Gökhan, Muhammed, Murat Cem, Benhur, Bahattin, İrfan ve Batuhan Er yer aldı. Bu kadronun Gaziantep Futbol Kulübü maçının 11’inde sahadaki yerini alması bekleniyor.
ÇARŞAMBA DÖNÜŞ VAR
Kocaelispor kafilesi geceyi Şanlıurfa’da geçirdikten sonra bu sabah (salı) yapacağı kahvaltının ardından kulüp otobüsü ile yaklaşık 150 kilometre uzaklıktaki Gaziantep’e gidecek ve Green Park Otel’de kampa girecek. Yeşil siyahlılar çarşamba günkü kupa maçını oynadıktan sonra İzmit’e dönecek ve Uşakspor maçının hazırlıklarına başlayacak.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.